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Война санкций ,  
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Глава «Росатома» сравнил санкции США с наградным листом

Лихачев: санкции США против руководства «Росатома» похожи на наградной лист
Сюжет
Война санкций
Признание США в формулировке к санкциям, что «Росатом» участвует в разработке передовых технологий, делает их похожими на наградной лист, заявил Лихачев. Москва считает санкции незаконными
Алексей Лихачев
Алексей Лихачев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Санкции против руководства «Росатома», о которых Минфин США объявил 10 января, скорее похожи на наградной лист, чем на решение об ограничениях. Об этом заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в кулуарах российско-вьетнамского бизнес-диалога на высоком уровне в Ханое.

По его словам, новые санкции «внутри содержат не только отрицательные эмоции». Лихачев напомнил о формулировке, которую американская сторона использовала в качестве обоснования.

«Я имею в виду, во-первых, ту формулировку, которую Минфин США изложил, я дословно процитирую, что в санкции мы включены за развитие передовых атомных технологий, экспорт атомных электростанций, развитие неядерных направлений деятельности, в том числе и новых материалов. Это скорее больше похоже на наградной лист, чем на санкционное решение. И в этом какая-то есть, на мой взгляд, я бы сказал, фиксация достижений наших, заслуг», — сказал Лихачев.

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Фото: k_samurkas / Shutterstock

Похожая формулировка содержится в сообщении Госдепартамента США об ужесточении санкций. В нем, в частности, говорится, что попавшее под них руководство госкорпорации «способствует участию «Росатома» в российском ядерном оружейном комплексе и оборонном секторе», строительстве атомных электростанций за рубежом, разработке передовых технологий и материалов и др.

Другим немаловажным аспектом этого решения Лихачев назвал включение в санкционный SDN-список практически всего руководства «Росатома».

«Такое впечатление, что американский Минфин изучил нашу ценность, у нас такая есть ценность — единая команда. Вот нас всех единой командой в эти санкции записали. Понятно, что для нас, для меня, для моих товарищей практического значения никакого нет. Никаких активов, счетов и так далее в Соединенных Штатах Америки мы не имеем. Поэтому это скорее демонстрация недружественного к нам признания наших заслуг», — сказал Лихачев.

Включение в SDN-список влечет блокировку всех принадлежащих лицу или компании активов, находящихся в США. Также это предполагает запрет американским лицам на любое взаимодействие с подсанкционными лицами, включая получение от них и предоставление им или в их интересах денежных средств, товаров или услуг.

В ответ на вопрос, затруднит ли включение руководства «Росатома» в санкционный список США диалог с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), как и работу миссий организации в России, в том числе в районе Запорожской АЭС, Лихачев заявил, что на данный момент переговоры идут штатно. Они ведутся с участием нескольких ведомств с российской стороны — не только «Росатома», но и Минобороны, МИДа и Росгвардии.

«Как повлияет на позицию собственно руководства МАГАТЭ принятое американцами решение, не берусь судить, но могу сразу подчеркнуть, что решение, опубликованное 10 января, это решение в адрес граждан. Это персональное решение», — пояснил гендиректор «Росатома».

В госкорпорации полагают, что решение США не скажется на взаимодействии в сфере мирного атома, продолжил Лихачев. Нельзя сказать, что «Росатом» «ждал или не ждал» решения о санкциях, в компании понимали, что ограничения постоянно обновляются в течение последних трех лет, сказал он.

«Живем по принципу «цели не меняем, меняемся сами» — реализуя разные сценарии достижения разных задач. <...> Поэтому мы, честно говоря, не чувствуем и не планируем никаких серьезных изменений нашей практической деятельности», — заключил он.

США 10 января объявили о самых существенных санкциях против энергетики России. Под ограничения попали нефтяные компании, например «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также более двух десятков их дочерних компаний, танкеры и страховщики. В числе физлиц, оказавшихся в санкционном списке, — глава «Росатома» Алексей Лихачев, его первые заместители Кирилл Комаров и Александр Локшин и три замгендиректора: по машиностроению — Андрей Никипелов, по экономике и финансам — Илья Ребров, директор дирекции Севморпути Вячеслав Рукша.

В «Росатоме» назвали санкции против топ-менеджеров элементом недобросовестной конкуренции. Москва считает ограничения незаконными.

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Росатом санкции США Алексей Лихачев
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