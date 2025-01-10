В «Росатоме» назвали санкции США элементом недобросовестной конкуренции

Фото: Екатерина Чеснокова / фотохост Конгресса молодых учёных

Введение персональных санкций в отношении главы госкорпорации «Росатом» и других топ-менеджеров компании лишь подчеркивают то, что они не обоснованы и носят неправовой характер. Об этом заявили РБК в пресс-службе ГК.

«Сегодня Росатом — это мировой лидер экспорта атомных энергетических технологий, поэтому санкции воспринимаются как элемент недобросовестной конкуренции со стороны недружественных государств», — пояснили там.

В то же время в Росатоме отметили, что компания и вся страна уже почти три года живут в режиме усиливающегося санкционного давления, поэтому уже «адаптировались к нему и готовы к любому развитию событий».

В пресс-службе также заверили, что Росатом «продолжает работать и выполнять взятые на себя перед партнерами обязательства в полном объеме».

США 10 января объявили о самых существенных санкциях против энергетики России. Под ограничения подпали нефтяные компании, например «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также более двух десятков их дочерних компаний, танкеры и страховщики. В числе физлиц, оказавшихся в санкционном списке, — глава Росатома Алексей Лихачев, его первые заместители Кирилл Комаров и Александр Локшин и три замгендиректора: по машиностроению — Андрей Никипелов, по экономике и финансам — Илья Ребров, директор дирекции Севморпути Вячеслав Рукша.

Также в списке оказались и остальные заместители генерального директора: Николай Спасский, Сергей Новиков, Константин Денисов, Олег Крюков, Юрий Яковлев, Сергей Обозов, Юрий Оленин, Андрей Петров.