В США стартовала кампания по выборам кандидатов в президенты

Республиканская партия США приступает к определению кандидата на ноябрьских президентских выборах. Перед кокусами в штате Айова лидирует экс-президент Дональд Трамп, на втором месте — экс-посол в ООН Никки Хейли

Кейси (Айова, США) (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

В Соединенных Штатах начались внутрипартийные выборы кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партий. В штате Айова 15 января в 19:00 по местному времени (4:00 мск 16 января) зарегистрированные члены Республиканской партии проголосуют в отведенных для этого помещениях за одного из претендентов на номинацию, либо написав его имя на листке бумаги, либо подняв руку.

Как проходят выборы кандидатов в президенты США

Внутрипартийные выборы кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партий проводятся в одном из двух форматов — кокусы и праймериз.

Кокусы организуют сами партии на муниципальном уровне, и обычно это встречи в неформальной обстановке, которые проходят в частных домах или общественных зданиях — библиотеках, школьных актовых залах и церквях. В некоторых штатах голосование осуществляется с помощью бюллетеней, а в других участники собрания делятся на несколько групп в зависимости от кандидата, которого они поддерживают, и организаторы затем считают результаты «по головам».

Праймериз организуют правительства штатов, и они также могут сильно отличаться по формату:

«открытые» праймериз — могут принять участие все зарегистрированные избиратели штата, в том числе поддерживающие оппонирующую партию;

«полуоткрытые» праймериз — допускается участие избирателей, зарегистрированных как сторонники другой партии, но их голос трактуется как смена партийной принадлежности;

праймериз, где помимо избирателей, заранее зарегистрированных в качестве сторонников этой партии, разрешено голосовать независимым избирателям;

«полузакрытые» праймериз — законы штата позволяют политическим партиям решать каждый электоральный цикл, допускать ли к ним независимых избирателей или избирателей, зарегистрированных как сторонники другой партии;

«закрытые» праймериз — могут голосовать только зарегистрированные избиратели соответствующей партии.

По итогам праймериз и кокусов определяется число делегатов штата, которые будут голосовать за того или иного кандидата на съезде партии. В этом году съезд республиканцев пройдет 15–18 июля в Милуоки (Висконсин). Айова после кокусов направит на него 40 делегатов из 2429.

Кто баллотируется на внутрипартийных выборах

Помимо 45-го президента Дональда Трампа в Айове за право представить Республиканскую партию на президентских выборах сразятся еще пять кандидатов:

бывший губернатор Южной Каролины и экс-посол США в ООН Никки Хейли;

губернатор Флориды Рон Десантис;

предприниматель Вивек Рамасвами;

экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон;

бизнесмен и пастор церкви в Техасе Райан Бинкли.

Демократическая партия также проводит праймериз и кокусы. Практически всегда партия, чей президент занимает Белый дом первый срок, выдвигает его на второй (исключение составили лишь 14-й президент США Франклин Пирс (1853–1857), а также вице-президенты Джон Тайлер, Миллард Филлмор, Эндрю Джонсон и Честер Артур, занявшие Овальный кабинет после смерти избранных президентов, но не пользовавшиеся популярностью у избирателей), но члены Демократической партии готовы бросить вызов Джо Байдену. В этом году ему намерены противостоять член палаты представителей Дин Филлипс и писательница Марианна Уильямсон, уже баллотировавшаяся в 2020-м. Кокусы демократов в Айове пройдут по почте (голосование продлится несколько недель, результаты подсчитают к 5 марта), а первые праймериз — в Нью-Гэмпшире 23 января. Официально Байден их пропустит, но его сторонники призывают избирателей от руки вписать его имя в бюллетень: Нью-Гэмпшир — один из семи штатов США, где голоса за вписанных кандидатов засчитываются.

За пост президента США также планируют бороться три независимых кандидата — радиоведущий Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, профессор философии и политический активист Корнел Уэст, а также врач Джилл Стайн, баллотировавшаяся уже дважды на президентских выборах от Партии зеленых.

Как идет предвыборная кампания

11 января, за несколько дней до кокусов в Айове, из президентской гонки выбыл ярый критик Трампа и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи. Свои кандидатуры также сняли бывший вице-президент Майк Пенс, сенатор Тим Скотт, губернатор Северной Дакоты Даг Бургум и другие.

По данным опроса общественного мнения, проведенного телеканалом NBC News совместно с Des Moines Register и Mediacom Iowa, симпатии большинства избирателей, которые примут участие в кокусах в Айове, на стороне бывшего президента США. Свои голоса за Трампа планируют отдать 48% опрошенных, за Никки Хейли — 20%, за Десантиса — 16%, за Рамасвами — 8%. Более чем двукратный отрыв Трампа, который может стать рекордным за всю историю кокусов в Айове, не оставляет остальным никаких шансов на победу. Для Трампа лидерство в этом штате имеет символическое значение: в 2016 году, во время своей первой президентской кампании, он проиграл кокусы в Айове, уступив Теду Крузу.

Основная борьба в штате, таким образом, развернется за второе место: в декабрьских опросах Хейли уступала Десантису, однако в январе сумела обойти губернатора Флориды. Она также удерживает виртуальное второе место на праймериз в Нью-Гэмпшире, которые пройдут 23 января. Согласно опросу CNN от 9 января, Трампа на них планируют поддержать 39% участников, а Хейли — 32%. Отказ Кристи от участия в президентских выборах, ставший сюрпризом для многих, вероятно, поможет ей сократить отставание от экс-президента. За Кристи планировали проголосовать 12% опрошенных избирателей, и часть из них назвала экс-посла США в ООН своим запасным вариантом. Поддержка Десантиса в Нью-Гэмпшире существенно ниже — всего 5%.

Борьба за выдвижение приобретает все более ожесточенный и отчасти скандальный характер. Незадолго до кокусов в Айове Трамп впервые открыто раскритиковал Рамасвами, который на протяжении всей предвыборной гонки всячески поддерживал экс-президента. Политик индийского происхождения объяснил свое выдвижение тем, что политический истеблишмент США не подпустит Трампа к Белому дому и сделает все для выдвижения в кандидаты «марионетки» Хейли. Рамасвами даже опубликовал фотографию своих сторонников в футболках с надписями «Спасай Трампа — голосуй за Вивека». «Вивек начал свою кампанию как [мой] большой сторонник, [говорил, что я] «лучший президент за несколько поколений» и так далее. К сожалению, теперь его поддержка — лишь маскировка для обманных уловок в его предвыборной кампании», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social 13 января.

А 14 января телеканал Fox News уличил Никки Хейли в том, что ее предвыборный штаб потратил более $11 тыс. на проживание в четырех- и пятизвездочных отелях в 2023 году. Хейли прежде неоднократно подчеркивала, что бережет деньги избирателей, и критиковала Десантиса за излишнюю расточительность, в том числе за перелеты на частном самолете вместо использования коммерческих авиакомпаний. В ответ губернатор Флориды обрушился с критикой на Fox News и другие консервативные издания, которые, по его словам, воздерживаются от критики Трампа, потому что боятся падения рейтингов, и выступают в качестве «преторианской гвардии» экс-президента, тогда как сам Десантис регулярно появляется в передачах Fox News.

Как результаты кокусов в Айове повлияют на президентскую гонку

Хотя влияние Айовы во внутрипартийном республиканском раскладе невелико — делегаты штата составят около 2% от общего числа участников партийного съезда, — и СМИ, и предвыборные штабы традиционно уделяют большое внимание голосованию в этом штате именно потому, что оно самое первое и открывает избирательный сезон.

По подсчетам радиостанции NPR, почти $100 млн из $258 млн, потраченных кандидатами-республиканцами на предвыборную рекламу, пошли именно на Айову. Как отмечает NPR, кокусы в этом штате не раз помогали «андердогам» вырваться на лидирующие позиции: например, успех в Айове позволил Бараку Обаме обойти Хиллари Клинтон в гонке за право представлять Демократическую партию на выборах 2008 года.

По этой же причине Бинкли еще в прошлом году успел объехать все 99 округов штата, а в минувший уик-энд в Айову для встреч с избирателями прибыли все ключевые участники президентской кампании от республиканцев. Впрочем, из-за сильных морозов часть предвыборных мероприятий пришлось отменить. Вместо четырех запланированных Трамп провел всего один митинг в городе Индианола, на котором заявил, что непременно одержит на кокусах победу, которая «отзовется по всей стране и по всему миру». Он также призвал избирателей прийти на кокусы вопреки морозам, чтобы отомстить «лжецам, обманщикам, бандитам, извращенцам, мошенникам, жуликам, уродам, гадам» в Вашингтоне и помочь ему побороть «самого коррумпированного и некомпетентного президента в истории» на ноябрьских выборах.

Трамп также прошелся по своим конкурентам среди республиканцев, особое внимание уделив Никки Хейли: «Она не подходит на роль президента. Я очень хорошо ее знаю. У нее неправильный ход мыслей, неправильная политика, и, честно говоря, она недостаточно жесткая». Как отмечает The New York Times, именно экс-посол США в ООН может стать главным оппонентом Трампа во внутрипартийной борьбе за выдвижение в кандидаты от GOP, особенно если займет второе место в Айове, пусть и с сильным отставанием от Трампа. Этот штат традиционно поддерживает консервативных и религиозных политиков. Десантис заручился поддержкой губернатора штата и лидера местных евангелистов, но все равно виртуально проигрывает Хейли. «Если он не может опередить Хейли даже в консервативной Айове, то где же он сможет? Даже если он займет второе место в Айове, аналогичный вопрос возникнет и в отношении лидирующего кандидата: где он сможет обойти Трампа, если не здесь?» — задается вопросом издание. Неудача в Айове наряду с довольно скромными рейтингами Десантиса в Нью-Гэмпшире, Южной Каролине и Неваде, где пройдут следующие праймериз, могут вынудить его снять свою кандидатуру.

Последние опросы общественного мнения указывают на лидерство Трампа в целом по стране, несмотря на возбужденные против него уголовные дела. Согласно январскому опросу ABC News и Ipsos, 72% избирателей с республиканскими взглядами хотели бы видеть Трампа в качестве кандидата на президентских выборах, а 68% убеждены, что у него высокие шансы на ноябрьских выборах (в кандидатуры Десантиса и Хейли верят всего 11 и 12% опрошенных соответственно).

Рейтинг Байдена ощутимо ниже — его кандидатуру на выборах поддержали всего 57% сторонников Демократической партии, участвовавших в исследовании. Не в пользу действующего президента говорят и результаты декабрьского общенационального опроса, проведенного The New York Times и Siena: за Байдена хотят проголосовать 44% опрошенных зарегистрированных избирателей, а за Трампа — 46%. В Аризоне, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании, Северной Каролине и Флориде, колеблющихся штатах, голоса которых нередко становятся решающими на президентских выборах, тоже лидирует республиканец, подсчитала британская консалтинговая компания Redfield & Wilton Strategies.