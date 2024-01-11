Конкурент Трампа на выборах в президенты США Кристи отказался от участия в них

Конкурент Трампа на выборах в президенты США отказался от участия в них

Выйти из гонки решил бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи. Его поймали на пренебрежительных высказываниях в адрес других кандидатов-республиканцев. На место кандидата от этой партии на данный момент претендуют шесть человек

Крис Кристи (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, который намеревался баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии, решит отказаться от участия в выборах, сообщает Bloomberg.

«Сегодня вечером мне стало ясно, что у меня нет шансов победить в номинации [от республиканцев], поэтому сегодня вечером я приостанавливаю свою предвыборную кампанию», — сказал Кристи в ратуше Нью-Гэмпшира в среду.

Как отмечает Bloomberg, бывшего губернатора поймали на разговоре, в котором он пренебрежительно отзывался о других кандидатах-республиканцах — например, бывшем постпреде США при ООН Никки Хейли, которую, по его словам, «выкурят» в основной гонке.

Хейли, а также губернатор Флориды Рон Десантис, стали основными конкурентами Дональда Трампа в гонке за номинацию на президентский пост от Республиканской партии, указывает агентство.

Газета The New York Times называет в числе кандидатов на пост президента США на нынешнем этапе 12 человек: трое от демократов, шестеро от республиканцев и трое — независимые или члены иных партий. Это:

действующий президент Джо Байден;

писательница в жанре self-help и бывший духовный наставник телеведущей Опры Уинфри Марианна Уильямсон;

член палаты представителей Дин Филиппс;

Дональд Трамп;

Никки Хейли;

Рон Десантис;

бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами;

экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон;

бизнесмен и пастор церкви в Техасе Райан Бинкли;

племянник бывшего президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший;

профессор философии Корнел Уэст;

физик Джилл Стайн.

Еще восемь человек, включая Кристи, вышли из гонки.

Что касается Дональда Трампа, то у него есть проблемы с участием в выборах. Штаты Мэн и Колорадо запретили участвовать ему в праймериз республиканцев из-за обвинений, связанных со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Политик намерен оспорить эти запреты. Кроме того, участию Трампа в выборах могут помешать судебные разбирательства в отношении него: он является фигурантом четырех уголовных дел, ему предъявлен 91 пункт уголовных обвинений.