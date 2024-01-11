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Выборы в США ,  
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Конкурент Трампа на выборах в президенты США отказался от участия в них

Конкурент Трампа на выборах в президенты США Кристи отказался от участия в них
Сюжет
Выборы в США
Выйти из гонки решил бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи. Его поймали на пренебрежительных высказываниях в адрес других кандидатов-республиканцев. На место кандидата от этой партии на данный момент претендуют шесть человек
Крис Кристи
Крис Кристи (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, который намеревался баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии, решит отказаться от участия в выборах, сообщает Bloomberg.

«Сегодня вечером мне стало ясно, что у меня нет шансов победить в номинации [от республиканцев], поэтому сегодня вечером я приостанавливаю свою предвыборную кампанию», — сказал Кристи в ратуше Нью-Гэмпшира в среду.

Как отмечает Bloomberg, бывшего губернатора поймали на разговоре, в котором он пренебрежительно отзывался о других кандидатах-республиканцах — например, бывшем постпреде США при ООН Никки Хейли, которую, по его словам, «выкурят» в основной гонке.

Хейли, а также губернатор Флориды Рон Десантис, стали основными конкурентами Дональда Трампа в гонке за номинацию на президентский пост от Республиканской партии, указывает агентство.

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Газета The New York Times называет в числе кандидатов на пост президента США на нынешнем этапе 12 человек: трое от демократов, шестеро от республиканцев и трое — независимые или члены иных партий. Это:

  • действующий президент Джо Байден;
  • писательница в жанре self-help и бывший духовный наставник телеведущей Опры Уинфри Марианна Уильямсон;
  • член палаты представителей Дин Филиппс;
  • Дональд Трамп;
  • Никки Хейли;
  • Рон Десантис;
  • бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами;
  • экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон;
  • бизнесмен и пастор церкви в Техасе Райан Бинкли;
  • племянник бывшего президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший;
  • профессор философии Корнел Уэст;
  • физик Джилл Стайн.

Еще восемь человек, включая Кристи, вышли из гонки.

Что касается Дональда Трампа, то у него есть проблемы с участием в выборах. Штаты Мэн и Колорадо запретили участвовать ему в праймериз республиканцев из-за обвинений, связанных со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Политик намерен оспорить эти запреты. Кроме того, участию Трампа в выборах могут помешать судебные разбирательства в отношении него: он является фигурантом четырех уголовных дел, ему предъявлен 91 пункт уголовных обвинений.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
выборы президента США США Дональд Трамп Республиканская партия
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