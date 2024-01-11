Конкурент Трампа на выборах в президенты США отказался от участия в них
Экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, который намеревался баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии, решит отказаться от участия в выборах, сообщает Bloomberg.
«Сегодня вечером мне стало ясно, что у меня нет шансов победить в номинации [от республиканцев], поэтому сегодня вечером я приостанавливаю свою предвыборную кампанию», — сказал Кристи в ратуше Нью-Гэмпшира в среду.
Как отмечает Bloomberg, бывшего губернатора поймали на разговоре, в котором он пренебрежительно отзывался о других кандидатах-республиканцах — например, бывшем постпреде США при ООН Никки Хейли, которую, по его словам, «выкурят» в основной гонке.
Хейли, а также губернатор Флориды Рон Десантис, стали основными конкурентами Дональда Трампа в гонке за номинацию на президентский пост от Республиканской партии, указывает агентство.
Газета The New York Times называет в числе кандидатов на пост президента США на нынешнем этапе 12 человек: трое от демократов, шестеро от республиканцев и трое — независимые или члены иных партий. Это:
- действующий президент Джо Байден;
- писательница в жанре self-help и бывший духовный наставник телеведущей Опры Уинфри Марианна Уильямсон;
- член палаты представителей Дин Филиппс;
- Дональд Трамп;
- Никки Хейли;
- Рон Десантис;
- бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами;
- экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон;
- бизнесмен и пастор церкви в Техасе Райан Бинкли;
- племянник бывшего президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший;
- профессор философии Корнел Уэст;
- физик Джилл Стайн.
Еще восемь человек, включая Кристи, вышли из гонки.
Что касается Дональда Трампа, то у него есть проблемы с участием в выборах. Штаты Мэн и Колорадо запретили участвовать ему в праймериз республиканцев из-за обвинений, связанных со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Политик намерен оспорить эти запреты. Кроме того, участию Трампа в выборах могут помешать судебные разбирательства в отношении него: он является фигурантом четырех уголовных дел, ему предъявлен 91 пункт уголовных обвинений.