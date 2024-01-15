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Выборы президента США ,  
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Основную соперницу Трампа на праймериз уличили в тратах на люксовые отели

Fox News: Никки Хейли потратилась на люксовые отели после слов об экономии
Сюжет
Выборы президента США
Хейли — вторая после Трампа по опросам в Айове и Нью-Хэмпшире. Ее штаб потратил более $11 тыс. на проживание в люксовых отелях. Сама она критиковала другого кандидата — Рона Десантина — за большие расходы в ходе кампании
Бывший губернатор Южной Каролины, кандидат в президенты США Никки&nbsp;Хейли
Бывший губернатор Южной Каролины, кандидат в президенты США Никки Хейли (Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency)

Предвыборный штаб кандидата в президента США, бывшего губернатора Южной Каролины и экс-постпреда США в ООН Никки Хейли (Республиканская партия) потратил более $11 тыс. на проживание в люксовых четырех- и пятизвездочных отелях, сообщает Fox News со ссылкой на отчет Хейли в Федеральную избирательную комиссию за третий квартал 2023 года.

Эти расходы включают проживание в высококлассных отелях в Палм-Бич (курорт во Флориде) и Лонг-Бранче (курорт в Нью-Джерси). Другие траты касаются проживания в отеля класса люкс в Техасе и Айове (в последней 15 января пройдут первые предварительные выборы Республиканской партии).

Эти многочисленные счета, отмечает Fox News, «контрастируют» с бережливостью, заявленной Хейли в предвыборной кампании и ее критикой одного из своих оппонентов по гонке — губернатора Флориды Рона Десантиса. Последнего она обвинила в том, что тот тратит миллионы долларов на свою кампанию, в том числе на рейсы на частных самолетах место коммерческих. Хейли заявляла, что в отличии от Десантина, ее штаб экономит деньги.

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«Мы убедились, что потратили их [деньги] правильно, потому что вы должны понимать, что это не ваши деньги. Это деньги людей. И вы должны знать, как с ними обращаться», — отмечала она.

Аналогичная позиция была озвучена штабом Хейли в электронной рассылке по поводу сбора средств, где утверждалось, что она «разумно расходует каждый доллар», отмечает Fox News.

Телеканал указывает, что в отчете в Федеральную избирательную комиссию упоминалось проживание и в отелях более низкого класса, таких как Residence Inn (Хейли упоминала его в своей кампании) и Hampton Inn. В штабе кандидата отметили, что Хейли «понимает важность соблюдения бюджета».

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Итоговый опрос NBC News/Des Moines Register/Mediacom перед республиканскими кокусами (процесс определения единого кандидата на президентских выборах) в штате Айова показывает, что экс-президент США Дональд Трамп лидирует почти на 30 процентных пунктов. На втором месте с небольшим преимуществом находится Хейли, обгоняющая еще одного кандидата-республиканца — Десантиса. NBC отмечает, что хотя и поддержка Хейли растет, но только 9% ее сторонников относятся к ее кандидатуре с энтузиазмом.

Опрос CNN в середине января в то же время показал, что Хейли сократила свой разрыв с Трампом перед праймериз в Нью-Хэмпшире (пройдут 23 января). Экс-президента поддерживают 39% избирателей-республиканцев, участвующих в предварительных выборах, а Хейли — 32%. Остальные участники сильно отстают, в том числе Десантис, у которой поддержка в штате на уровне 5%.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Никки Хейли президентские выборы США предвыборная кампания расходы
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