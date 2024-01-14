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Выборы президента России ,  
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Половина жителей Земли придут на выборы в 2024 году: календарь и карта

Половина жителей планеты проголосуют на выборах в мире в 2024 году
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Выборы президента России
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Выборы президента США
В 2024 году на выборы могут прийти больше половины жителей планеты. Президентские и парламентские кампании ожидаются более чем в 60 странах и территориях, включая Россию, США, Тайвань и Индию

Не все даты выборов еще определены. В России голосование на президентских выборах пройдет с 15 по 17 марта. Всеобщие выборы в США состоятся в ноябре. Летом ожидаются выборы в Европарламент — первые с момента выхода Великобритании из ЕС. Проведение выборов на Украине под вопросом. Президентские выборы должны пройти в марте, Конституция страны запрещает проводить выборы в условиях военного положения. Оно действует на Украине с начала российской военной операции и последний раз продлевалось до 14 февраля 2024 года. В ноябре прошлого года президент страны Владимир Зеленский заявил, что выборы сейчас «не к времени».

Выборы 2024 года, которые могут изменить мировую политику
Политика
Фото:Mark Makela / Getty Images

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