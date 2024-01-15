Польша пригласила немецкие войска фразой «добро пожаловать»

Польша готова принять войска Германии из-за боев на Украине, заверили в МИДе и назвали Байдена «подарком небес». Осенью 2023 года прошлые власти страны отвергли идею о размещении немецкого контингента

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Немецкие войска могут разместиться на территории Польши для усиления восточного фланга НАТО, как это уже произошло в Литве, заявил заместитель польского министра иностранных дел Анджей Шейна в интервью Rzeczpospolita.

«Когда идет война за нашей восточной границей, любая помощь и сотрудничество со стороны союзников приветствуются как можно больше. Так что если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то herzlich willkommen (с немецкого — «добро пожаловать». — РБК)», — сказал Шейна.

Вопрос размещения в Польше войск поднял в ноябре бывший посол Германии Арндт Фрейтаг фон Лорингховен (занимал должность в 2020-2022 годах). «В условиях предстоящего усиления восточного фланга НАТО более тесная интеграция вооруженных сил и, в долгосрочной перспективе, постоянная переброска войск в Польшу отвечает интересам обеих сторон», — написал он в колонке для Frankfurter Allgemeine Zeitung. Его предложение вызвало критику тогдашних властей Польши, консервативные политики напоминали о происхождении дипломата (он сын Бернд Фрейтага фон Лорингховена, лично готовившего доклады Адольфу Гитлеру) и проводили параллели с периодом Второй мировой войны. При этом прошлое правительство само предлагало немецким войскам разместиться на своей территории для развертывания системы ПВО Patriot, а после завершения срока их пребывания попросило остаться еще на полгода. «Я бы не хотел, чтобы немецкие войска находились на территории Польши. Должно пройти как минимум семь поколений, прежде чем это станет приемлемым», — утверждал в 2014 году лидер бывшей партии власти PiS Ярослав Качиньский.

Вместе с тем, продолжил замминистра, Польша не отказывается от требования немецких репараций за Вторую мировую войну, однако и не настаивает на сумме, названной предыдущим правительством. Варшаву и Берлин связывают не только союзнические, но и экономические связи, прошлые власти Польши сделали дипломатическую агрессии против Германии ключевым элементом внешней политики, считает замминистра.

Замминистра коснулся и предстоящих в ноябре выборов президента США, выразив беспокойство заявлениями политика Дональда Трампа о НАТО и Украине. Он обвинил прежнее правительство в «безответной любви» к Трампу и напомнил, что Варшава «уклонялась от признания победы Джо Байдена в течение многих недель после выборов в ноябре 2020 года».

«Однако я скажу, что в эти опасные времена Байден — это подарок небес для нашей страны, и я надеюсь, что небеса не отнимут у нас этот дар слишком рано», — добавил Шейна.

Байден также положительно оценивал приход к власти правительства Дональда Туска: «Я думаю, это очень хорошо».