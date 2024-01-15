Спрятавшего митингующих в храме священника отправили из Москвы в Испанию

Иеромонах Иоанн (Гуайта) (Фото: libfl.ru)

Иеромонах Иоанн (Гуайта), клирик храма Космы и Дамиана в Шубине (Москва), с февраля будет служить в храме Преображения Господня в испанском городе Эстепона, сообщила президент Фонда «Православная инициатива» Елена Зеленова. Заявление опубликовано на сайте храма.

«С 1 февраля отец Димитрий Агеев заканчивает служение в храме Преображения Господня г. Эстепоны. В начале февраля, по благословению митрополита Корсунского и Западноевропейского Нестора, в храме начнет служение новый священник — иеромонах Иоанн (Гуайта)», — говорится в публикации.

На объявление обратил внимание диакон Андрей Кураев (признан иноагентом, лишен сана в России). В публикации в «Живом журнале» он отметил, что Димитрия Агеева, клирика храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке (Москва), год назад направили в годичную командировку в распоряжение митрополита Корсунского и Западноевропейского Нестора.

На сайте московской епархии РПЦ Гуайта все еще значится как клирик храма в Шубине.

Иеромонах Иоанн (в миру — Джованни Гуайта) родился в 1962 году на итальянском острове Сардиния. Он окончил филологический факультет Женевского университета и Флорентийский богословский институт. В 1985 году приехал на стажировку в СССР, спустя четыре года переехал туда на постоянной основе. Преподавал в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ), Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ).

В 2010 году был рукоположен в диакона и принял монашеский постриг. С 2014 года — штатный клирик храма Святых бессеребренников Космы и Дамиана в Шубине.

В июле 2019 года Гуайта оказал помощь участникам протестов на Тверской улице, которые стремились укрыться во дворе храма. «Мы приняли этих ребят и девушек, как приняли бы и других, потому что обязанность православного храма принимать любого человека, который так или иначе приходит в храм — неважно, приходит ли в главную дверь или перелезает через забор, мы принимаем всегда всех, стараемся во всяком случае», — говорил тогда священник.

По словам иеромонаха, протестующие оказались в окружении ОМОНа и, чтобы не быть задержанными, стали перепрыгивать через забор храма. «В какой-то момент ОМОН закрыл решетку нашего храма, поэтому люди не могли войти, а также и выйти из храма. А чуть позже, во дворе, который за нашим храмом, оказалось огромное количество молодежи и, видимо, ОМОН их окружил. Не могу сказать, сколько народа, но больше ста точно, может быть, двести человек, в основном молодежь. Так как достаточно опасно перепрыгивать через этот забор, он высокий, мы стали помогать людям, чтобы ничего с ними не произошло», — пояснил он.

В сентябре того же года Гуайта подписал открытое письмо священников в защиту фигурантов дела о митингах в Москве, в котором говорилось о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков. «Я считаю судебные процессы и то что мы видим на улицах Москвы — неправильно. Считаю так как гражданин, как человек, как христианин и священник. Мы призываем к справедливости, к тому, чтобы судебные власти были независимы от административной власти, чтобы была прозрачность и законность везде. Люди, которые претерпели насилие, чтобы еще были и заключены в тюрьму — ни в какой цивилизованной стране такого нет», — заявил тогда священник.