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Синод РПЦ назначил в Иерусалим высланного из Болгарии священника

Синод РПЦ назначил высланного из Болгарии священника в Иерусалим
Архимандрит Вассиан (Николай Змеев)
Архимандрит Вассиан (Николай Змеев) (Фото: Храм Свт. Николя. Мирликийского)

Настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана (Змеева), которого выслали из страны болгарские власти, назначили начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме, говорится в журналах заседания Священного синода РПЦ, опубликованных на сайте церкви.

Его освободили от предыдущей должности «с выражением благодарности за понесенные труды». Новым настоятелем подворья РПЦ в Софии назначили клирика Венской и Австрийской епархии протоиерея Владимира Тыщука.

Архимандрита Александра (Елисова), который занимал должность начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме, распорядились направить в распоряжение Патриарха Московского и всея Руси.

Еще одного высланного из Болгарии священника — протоиерея Евгения Павельчука направили в распоряжение митрополита Минского и Заславского Вениамина.

В РПЦ также выразили «категорический протест в связи с грубыми и дискриминационными действиями болгарских властей по высылке из страны под надуманным предлогом» священников, говорится в журналах заседания Синода.

21 сентября посольство России в Болгарии сообщило, что власти страны решили выдворить архимандрита Вассиана и двух служителей храма Святителя Николая Мирликийского в столице Болгарии.

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«Очевидно, что нынешнее руководство Болгарии поставило перед собой задачу разрушить не только общественно-политические и культурно-гуманитарные связи между нашими государствами, но и разорвать отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквами, озлобить друг против друга русский и болгарский народы», — сообщали в дипмиссии.

Премьер-министр страны Николай Денков заявил, что решение выдворить из Болгарии было принято органом национальной безопасности страны «на основании засекреченного отчета».

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Иерусалим РПЦ Синод Московский патриархат
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