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Церковный суд лишил сана протоиерея Уминского

Церковный суд лишил сана протоиерея Алексея Уминского
Священнослужитель не пришел ни на одно из трех заседаний церковного суда, поэтому решение вынесли без него. Он лишен сана за отказ читать молитву о Святой Руси во время литургии. До этого Уминского запретили в служении
Алексей Уминский
Алексей Уминский (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Церковный суд лишил сана бывшего настоятеля храма Троицы в Хохлах протоиерея Алексея Уминского, пишет телеграм-канал «Новой газеты».

«Да, все верно, состоялось наше решение. Но оно вступит в силу, когда будет установлено святейшим патриархом», — сказал РБК заместитель председателя Епархиального суда Владислав Цыпин.

В субботу, 13 января, прошло третье заседание по делу Уминского, которого отстранили от настоятельства в московском храме и запретили в служении. Священнослужитель не пришел ни на одно заседание, поэтому суд вынес решение без него.

Церковный суд постановил, что протоиерей подлежит «извержению из сана» за нарушение священнической Присяги. Он, посчитал суд, совершил «клятвопреступление», отказавшись читать молитву о Святой Руси во время литургии.

«На заседании 13 января в соответствии со ст. 45, п. 3 Положения о церковном суде РПЦ (Московский Патриархат): признать, что на основании Правила 25-го Святых Апостолов отец Алексей Уминский подлежит извержению из сана за нарушение священнической Присяги (клятвопреступление) — отказ от исполнения Патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за Божественной Литургией», — говорится в решении церковного суда.

Постановление суда теперь должен подписать патриарх Кирилл.

До этого священника вызывали в Епархиальный суд Москвы 11 января и 12 января.

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РПЦ опубликовала запрет в служении Уминского после письма в его поддержку
Политика
Протоиерей Алексей Уминский

В начале января стало известно, что Уминского сняли с настоятельства в храме Троицы в Хохлах и запретили в служении.

Незадолго до этого, в ноябре прошлого года, священнослужитель в интервью бывшему главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову (внесен в реестр иностранных агентов) сказал, что «война не делает никого лучше». Он также посоветовал прихожанам, не желающим посещать храмы, где «молятся за победу и за поддержку СВО», искать священников, которые «больше молятся о мире, нежели о победе».

Вместо Уминского настоятелем храма был назначен Андрей Ткачев — бывший священник Украинской православной церкви Московского патриархата, проклявший участников Евромайдана и поддержавший военные действия на Украине.

После письма в поддержку протоиерея, которое подписали более 2,7 тыс. человек, на сайте Московской епархии был опубликован указ о запрещении в служении Уминского, датированный 3 января. В нем говорится, что настоятель «освобождается от несомого послушания и запрещается в священнослужении до окончания рассмотрения его дела в Дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете города Москвы».

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Теги
Елена Чернышова, Елена Степанова Елена Степанова
РПЦ Церковь Алексей Уминский
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