В США назвали цену на газ для Европы при долгосрочных контрактах

Евросоюз увеличил закупки СПГ после начала спецоперации на Украине и сокращения российских поставок. По данным МЭА, в июне прошлого года ЕС впервые импортировал из США больше СПГ, чем трубопроводного газа из России

️США готовы обеспечить поставку природного газа в Европу по цене $12/Mmbtu (Mmbtu — британская тепловая единица), но для этого нужно заключить долгосрочные контракты, заявил на конференции в Абу-Даби глава крупнейшего производителя газа в США — EQT — Тоби Райс.

«Мы можем доставить газ к порогу Европы по цене $12 за Mmbtu (порядка $380 за тысячу кубометров), и это будет означать цену газа в США в $4 за Mmbtu», — сказал он, отметив, что такая цена будет великолепной сделкой, особенно по сравнению с нынешними $20 за Mmbtu.

По итогам 2022 года Евросоюз стал главным покупателем сжиженного природного газа (СПГ) в мире, опередив прежних лидеров — Китай, Японию и Южную Корею. Наиболее важным партнером для замещения российских газовых поставок, которые резко сократились на фоне противостояния России и Запада из-за конфликта на Украине, Европейская комиссия называла США, которые наряду с Катаром, Австралией, Россией являются крупнейшими производителями СПГ.

В Международном энергетическим агентстве указывали, что в июне прошлого года поставки СПГ из США впервые превысили экспорт «Газпрома» в Европу. В ноябре Госдепартамент указывал, что американские компании поставляют в Европу 70% от всего своего экспорта СПГ.

В отличии от трубопроводного газа, который, как правило, поставляется в рамках долгосрочных контрактов, СПГ чаще покупается на бирже и газовых хабах. В условиях сокращения российских поставок и повышенного спроса на СПГ цены на газ в Европе прошлым летом достигали рекордных отметок в $3000 за 1 тыс. кубометров. В декабре страны ЕС согласовали предельные цены на газ в размере €180 за мегаватт·час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м).