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Зеленский ввел санкции против Гоблина, Кончаловского, Вовк и Рудковской

Зеленский ввел персональные санкции против Пучкова, Кончаловского и еще 196 человек
В основном в списке фигурируют российские деятели культуры и медиасферы. Под санкциями также оказались белорусский телеведущий Григорий Азаренок и бывшая украинская журналистка Диана Панченко
Гоблин (Дмитрий Пучков)
Гоблин (Дмитрий Пучков) (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях в отношении 198 человек, в основном — граждан России.

Меры вводятся сроком на десять лет, они подразумевают в том числе блокировку активов, прекращение сотрудничества, запрет на въезд в страну. Под них попали деятели культуры и медиасферы. В их числе — режиссер Андрей Кончаловский, актеры Егор Бероев и Эвелина Блёданс, телеведущая Ангелина Вовк, актер и ведущий Борис Корчевников, певец Юрий Лоза, блогер и переводчик Дмитрий Пучков (также известен под псевдонимом Гоблин), спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, продюсер Яна Рудковская.

Также ограничения ввели против декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова, генпродюсера телеканала «Звезда» Бориса Яновского, ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина, заместителя гендиректора «Первого канала» Кирилла Клейменова. Под санкциями оказались основатель проекта WarGonzo Семен Пегов и военный обозреватель Юрий Котенок, руководитель канала RT DE Динара Токтосунова.

Новые санкции введены против четырех граждан Белоруссии, в том числе телеведущего Григория Азаренка, политолога Александра Шпаковского и руководителя белорусского телеканала СТВ Александра Осенко.

В список попала и гражданка Украины, бывшая ведущая канала NewsOne Диана Панченко (канал был закрыт в 2021 году, он принадлежал экс-депутату Верховной рады Тарасу Козаку, против которого на Украине заведено дело о госизмене; Зеленский лишил его украинского гражданства). В начале января Служба безопасности Украины начала расследование против Панченко после ее поездки в Донецк.

С начала российской военной операции на Украине Киев, а также западные страны вводили несколько раундов жестких ограничений против Москвы. В прошлый раз под украинские санкции попали 119 человек, в том числе актер и режиссер Никита Михалков, главред RT Маргарита Симоньян, гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев.

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Владимир Зеленский санкции Украина

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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