Ультраправым перечислили $500 тыс. в биткоинах перед штурмом Капитолия

По данным Chainalysis, за месяц до нападения сторонников Трампа на конгресс ультраправые активисты получили от программиста из Франции крупную сумму. Одного из получателей заметили у здания Конгресса, когда начались беспорядки

Фото: Andrew Harnik / AP

За месяц до атаки сторонников действующего президента США Дональда Трампа на здание Капитолия в Вашингтоне ультраправые активисты получили крупное пожертвование в биткоинах на сумму $522 тыс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на нью-йоркскую компанию-разработчика программного обеспечения по борьбе с отмыванием денег Chainalysis.

По ее данным, деньги были перечислены 8 декабря на 22 электронных кошелька, большинство из которых принадлежит крайне правым активистам и интернет-деятелям.

Самую крупную сумму в 13,5 биткоинов (примерно $250 тыс. на тот момент) получил Ник Фуэнтес, лидер ультраправой группировки Groypers. Он присутствовал на митинге сторонников Трампа в Вашингтоне 6 января, а также был замечен у здания Капитолия, когда начались беспорядки.

В числе получателей, по данным Chainalysis, также есть стример Итан Ральф и организация VDARE, которая выступает против иммиграции в США. Владельцы других адресов не установлены.