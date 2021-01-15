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Ультраправым перечислили $500 тыс. в биткоинах перед штурмом Капитолия

По данным Chainalysis, за месяц до нападения сторонников Трампа на конгресс ультраправые активисты получили от программиста из Франции крупную сумму. Одного из получателей заметили у здания Конгресса, когда начались беспорядки
Фото: Andrew Harnik / AP
Фото: Andrew Harnik / AP

За месяц до атаки сторонников действующего президента США Дональда Трампа на здание Капитолия в Вашингтоне ультраправые активисты получили крупное пожертвование в биткоинах на сумму $522 тыс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на нью-йоркскую компанию-разработчика программного обеспечения по борьбе с отмыванием денег Chainalysis.

По ее данным, деньги были перечислены 8 декабря на 22 электронных кошелька, большинство из которых принадлежит крайне правым активистам и интернет-деятелям.

Парламент США после штурма сторонниками Трампа. Фоторепортаж
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Самую крупную сумму в 13,5 биткоинов (примерно $250 тыс. на тот момент) получил Ник Фуэнтес, лидер ультраправой группировки Groypers. Он присутствовал на митинге сторонников Трампа в Вашингтоне 6 января, а также был замечен у здания Капитолия, когда начались беспорядки.

В числе получателей, по данным Chainalysis, также есть стример Итан Ральф и организация VDARE, которая выступает против иммиграции в США. Владельцы других адресов не установлены.

Как утверждает Chainalysis, у нее есть «убедительные доказательства», что деньги переводил некий программист из Франции. Компания не стала раскрывать его личность.

ФБР заявило об угрозе протестов перед инаугурацией Байдена
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Кристофер Рэй

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6 января, когда сторонники Трампа ворвались в Капитолий, конгрессмены должны были утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которому президентские выборы выиграл кандидат от демократов Джо Байден. В ходе беспорядков погибли пять человек, в том числе офицер полиции, власти возбудили десятки дел о внутреннем терроризме. После нападения полиция нашла длинноствольное огнестрельное оружие, «коктейли Молотова», взрывные устройства и пластиковые наручники, сотрудники правоохранительных органов задержали более 100 человек.

Байден заявил, что беспорядки были спланированы и координировались, их участников он назвал «политическими экстремистами и внутренними террористами», которых, по его словам, к насилию подстрекал Трамп. Сам избранный президент осуждал нарушение закона участниками беспорядков. Он также призвал привлечь к ответственности всех виновных.

Глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что в преддверии инаугурации Байдена 20 января ведомство фиксирует в интернете большое число призывов к вооруженным протестам. Как передает Washington Post, представители власти и независимые эксперты считают, что сорвать мирную передачу власти планируют ультраправые активисты.

Автор
Наталия Анисимова
Капитолий биткоин Вашингтон Дональд Трамп
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