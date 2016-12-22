Кадырову запретили въезд в Литву

Чеченский лидер попал в литовский «список Магнитского», фигурантам которого запрещен въезд в страну. Вместе с Кадыровым в списке невъездных оказался глава СКР Александр Бастрыкин, а также ряд других россиян

Рамзан Кадыров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Власти Литвы опубликовали свой аналог «списка Магнитского», фигуранты которого, по мнению Вильнюса, связаны с коррупционными преступлениями, отмыванием денег или нарушениями прав человека. Закон вступил в силу с января, список опубликован в понедельник на сайте Департамента миграции Литвы.

Всего в «черном списке» оказались 49 россиян. Среди них — глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель главы Следственного комитета при МВД Олег Логунов, судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Сергей Подопригоров и другие.

Пресс-секретарь Кадырова ​Альви Каримов уже прокомментировал попадание чеченского лидера в литовский «список Магнитского». Он назвал это событие «пустышкой, которая не заслуживает внимания Рамзана Кадырова». «Если бы авторы этого документа были озабочены правами человека в Чеченской республике, они получили бы исчерпывающую информацию, свидетельствующую о том, что с этим вопросом в Чечне ситуация обстоит лучше, чем где бы то ни было в мире, и уж тем более в Литве», — сказал Каримов «РИА Новости». По его мнению, «на что только ни способна иногда моська, чтобы угодить слону». «Любому здравомыслящему человеку понятно, что это жалкий жест в сторону США», — добавил он.

Аналог американского «закона Магнитского» был принят в Литве в ноябре прошлого года. Он вступил в силу с 1 января 2018 года. Документ запрещает на срок до пяти лет въезд в Литву людям, которые были уличены в других странах в коррупции, отмывании денег, а также в тяжких преступлениях против личности, нарушали права и свободы людей. Аналогичные законы в прошлом году были приняты в Канаде, Эстонии и Великобритании.

«Закон Магнитского» был назван именем аудитора британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. Он был арестован по обвинению в разработке для фонда схем уклонения от уплаты налогов, а позднее в 2009 году скончался в СИЗО «Матросская тишина». Находясь под следствием, он обвинил нескольких российских чиновников в коррупции. Принятый в США в 2012 году году «закон Магнитского» ввел санкции в отношении ряда российских граждан, которые, по мнению США, причастны к смерти Магнитского. Представители Hermitage Capital Management утверждали, что смерть их сотрудника наступила из-за того, что ему не была оказана необходимая медицинская помощь.