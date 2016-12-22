Президент Литвы подписала аналог «закона Магнитского»

Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала аналог «закона Магнитского», который литовский сейм принял в середине ноября, сообщает издание Kauno Diena.

Глава государства подчеркнула, что Литва вместе с международным сообществом говорит строгое «нет» нарушениям прав человека и «грязным деньгам». «Уважение прав человека является неотъемлемой частью верховенства права. Те, кто их нарушает, должны осознавать, что в демократическом мире они нежелательны», — подчеркнула она.

Закон запрещает на срок до пяти лет въезд в Литву людям, которые в других странах были уличены в коррупции, отмывании денег. Кроме того, документ предусматривает запрет въезда людям, которые совершили тяжкие преступления против личности, нарушали права и свободы людей. Также в страну могут не пустить иностранцев, которые включены в списки нежелательных лиц для въезда в странах Европейского союза.

Литовский парламент принял поправки в закон об иностранцах 16 ноября. Издание Baltic News Service отмечало, что закон рассматривается как аналог «закона Магнитского», принятого в США. Ранее аналоги закон были также приняты в Канаде, Эстонии и Великобритании. Закон вступит в силу с начала 2018 года.

Посол России в Литве Александр Удальцов заявлял, что Москва зеркально ответит на такие меры со стороны литовских властей.

Закон был назван именем аудитора британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. Его арестовали по обвинению в разработке для фонда схем уклонения от уплаты налогов. Закон ввел санкции в отношении ряда российских граждан, которые, по мнению США, причастны к смерти Магнитского. Он умер в московском СИЗО «Матросская тишина» в 2009 году. Находясь под следствием, он обвинил нескольких российских чиновников в коррупции. Представители Hermitage Capital Management утверждали, что смерть их сотрудника наступила из-за того, что ему не была оказана необходимая медицинская помощь.