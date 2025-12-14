 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Премьер Финляндии анонсировал обсуждение укрепления обороны из-за России

Орпо: на саммите «Восточный фланг» обсудим укрепление обороны из-за России
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

На следующей неделе группа стран Евросоюза, расположенных ближе всего к России, начнет работу над конкретными мерами по укреплению обороны, заявил финский премьер Петтери Орпо, передает Bloomberg.

Cаммит «Восточный фланг» пройдет в Хельсинки во вторник, 16 декабря. Во встрече примут участие лидеры Швеции, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии.

По словам Орпо, саммит направлен на согласование сотрудничества в укреплении обороны и выработку общей позиции внутри ЕС.

«Россия представляет угрозу сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе. Наибольшее давление оказывается на восточных окраинах Европы», — отметил финский премьер.

По словам Орпо, лидеры намерены «послать четкий сигнал Брюсселю» и обеспечить финансирование оборонных проектов. На пилотные инициативы уже зарезервировано около €1,5 млрд, а после 2027 года объем средств на оборону может составить до €135 млрд. Группа, собранная по инициативе Финляндии, намерена запросить финансирование на укрепление восточного фланга, в частности — на усиление охраны границ, противовоздушной обороны, борьбу с беспилотниками и развитие сухопутных сил.

В октябре премьер заявил, что страны Восточной и Северной Европы защищают остальную Европу от России, поэтому другие страны региона должны проявлять солидарность с государствами, обеспечивающими этот защитный буфер, передает Yle.

Материал дополняется

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Егор Алимов
Финляндия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 19:03 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 19:03
Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Кристал Пэлас» Спорт, 19:14
В Берлине начались переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером Политика, 19:09
Кадыров заявил, что в атакованном БПЛА «Грозном-Сити» были гражданские Политика, 19:05
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Стрельба в Сиднее в день празднования Хануки. Видео с дрона Общество, 18:45
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Вторая российская конькобежка отобралась на Олимпиаду Спорт, 18:36
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Премьер Финляндии анонсировал обсуждение укрепления обороны из-за России Политика, 18:35
Зеленский объяснил, почему большинство заключенных Минск передал Украине Политика, 18:26
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Житель Брянской области погиб при атаке беспилотников ВСУ Политика, 18:00
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
«Настоящая кровавая бойня». Теракт на пляже в Сиднее. Фоторепортаж Общество, 17:51 