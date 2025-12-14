Премьер Финляндии анонсировал обсуждение укрепления обороны из-за России

Фото: Sean Gallup / Getty Images

На следующей неделе группа стран Евросоюза, расположенных ближе всего к России, начнет работу над конкретными мерами по укреплению обороны, заявил финский премьер Петтери Орпо, передает Bloomberg.

Cаммит «Восточный фланг» пройдет в Хельсинки во вторник, 16 декабря. Во встрече примут участие лидеры Швеции, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии.

По словам Орпо, саммит направлен на согласование сотрудничества в укреплении обороны и выработку общей позиции внутри ЕС.

«Россия представляет угрозу сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе. Наибольшее давление оказывается на восточных окраинах Европы», — отметил финский премьер.

По словам Орпо, лидеры намерены «послать четкий сигнал Брюсселю» и обеспечить финансирование оборонных проектов. На пилотные инициативы уже зарезервировано около €1,5 млрд, а после 2027 года объем средств на оборону может составить до €135 млрд. Группа, собранная по инициативе Финляндии, намерена запросить финансирование на укрепление восточного фланга, в частности — на усиление охраны границ, противовоздушной обороны, борьбу с беспилотниками и развитие сухопутных сил.

В октябре премьер заявил, что страны Восточной и Северной Европы защищают остальную Европу от России, поэтому другие страны региона должны проявлять солидарность с государствами, обеспечивающими этот защитный буфер, передает Yle.

Материал дополняется