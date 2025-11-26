Финляндия присоединилась к коалиции поддержки ВМС Украины

Финляндия присоединилась к коалиции Британии и Норвегии по поддержке ВМС Украины

Фото: Martyn Aim / Getty Images

Финляндия присоединилась к морской коалиции, возглавляемой Великобританией и Норвегией, для поддержки военно-морских сил (ВМС) Украины, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Решение о присоединении принял министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. «Финляндия присоединяется к коалициям по развитию военных возможностей после тщательного рассмотрения каждого случая. Финляндия всегда следит за тем, чтобы ее вклад был достаточным и помогал реально укреплять военный потенциал Украины», — отметил он.

В военном ведомстве добавили, что ранее Финляндия присоединялась к коалициям по артиллерии, бронетехнике, разминированию и информационным технологиям.

Помимо Финляндии, Великобритании и Норвегии, в коалицию по морским возможностям (Naval Capability Coalition) входят также Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Испания, Италия, Нидерланды, Германия, США, Франция, Швеция, Португалия, Польша, Румыния и Турция.

Ранее, в октябре, правительство Финляндии приняло решение выделить €100 млн на поддержку Украины путем закупки оружия у США. Премьер-министр страны Петтери Орпо уточнил, что средства будут выделены не из бюджета, а государство возьмет на эти цели в долг «извне».

Россия осуждает военную помощь Киеву и поставки Украине западной военной техники. В Москве подчеркивают, что это ведет к дальнейшей эскалации конфликта.