Финляндия предложит НАТО разместить у себя еще один элемент командования

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Финляндия предлагает Североатлантическому альянсу (НАТО) разместить на ее территории подразделение системы командования альянса, сообщили в пресс-службе финского Минобороны. Инициативу обсудят на встрече министров обороны стран НАТО в феврале 2026 года.

«Задачей командно-штабного подразделения будет предоставление услуг телекоммуникационных и информационных систем для поддержки управления силами и командными эшелонами НАТО в Финляндии и, при необходимости, по всему альянсу», — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Численность подразделения составит около 50 военнослужащих.

Подразделения управления и контроля НАТО входят в состав Группы систем связи и информации НАТО (NCISG), которая является частью постоянной структуры командования НАТО. NCISG отвечает за производство и использование систем связи и информации НАТО для обеспечения безопасного и надежного управления и контроля Североатлантического союза во всех операциях и учениях по всему миру.

Как отметил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, подразделение принесет «синергетические преимущества» уже находящимся на территории Финляндии структурам НАТО и повысит «совместимость национальных служб командования и управления Финляндии и НАТО».

Ранее в 2025 году Хельсинки получил согласие союзников на размещение многонационального командования сухопутных войск «Север» (Multi-Corps Land Component Command — North, MCLCC-N). Оно появилось в Миккели на юго-востоке страны. Первые сотрудники приступили к службе с 1 сентября.

Офицеры штаба в Миккели будут отвечать за планирование, подготовку и управление сухопутными операциями НАТО в Северной Европе и Скандинавии, а также за координацию учений в мирное время, пояснили в Минобороны.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в середине мая 2022 года совместно со Швецией. 4 апреля 2023 года она официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Месяцем ранее в блок приняли Швецию.

Россия неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО у своих границ. В Москве заявляли, что никому не угрожают, но не оставят без внимания действия стран — членов альянса.