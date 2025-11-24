 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Финляндия предложит НАТО разместить у себя еще один элемент командования

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Финляндия предлагает Североатлантическому альянсу (НАТО) разместить на ее территории подразделение системы командования альянса, сообщили в пресс-службе финского Минобороны. Инициативу обсудят на встрече министров обороны стран НАТО в феврале 2026 года.

«Задачей командно-штабного подразделения будет предоставление услуг телекоммуникационных и информационных систем для поддержки управления силами и командными эшелонами НАТО в Финляндии и, при необходимости, по всему альянсу», — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Численность подразделения составит около 50 военнослужащих.

Подразделения управления и контроля НАТО входят в состав Группы систем связи и информации НАТО (NCISG), которая является частью постоянной структуры командования НАТО. NCISG отвечает за производство и использование систем связи и информации НАТО для обеспечения безопасного и надежного управления и контроля Североатлантического союза во всех операциях и учениях по всему миру.

Как отметил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, подразделение принесет «синергетические преимущества» уже находящимся на территории Финляндии структурам НАТО и повысит «совместимость национальных служб командования и управления Финляндии и НАТО».

Финляндия задумалась восстановить «болотные ловушки» на границе с Россией
Политика
Фото:M. Woike / IMAGO / Global Look Press

Ранее в 2025 году Хельсинки получил согласие союзников на размещение многонационального командования сухопутных войск «Север» (Multi-Corps Land Component Command — North, MCLCC-N). Оно появилось в Миккели на юго-востоке страны. Первые сотрудники приступили к службе с 1 сентября.

Офицеры штаба в Миккели будут отвечать за планирование, подготовку и управление сухопутными операциями НАТО в Северной Европе и Скандинавии, а также за координацию учений в мирное время, пояснили в Минобороны.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в середине мая 2022 года совместно со Швецией. 4 апреля 2023 года она официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Месяцем ранее в блок приняли Швецию.

Россия неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО у своих границ. В Москве заявляли, что никому не угрожают, но не оставят без внимания действия стран — членов альянса.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Денис Малышев
Финляндия НАТО военное командование Россия
Материалы по теме
Финляндия начала артиллерийские учения недалеко от границы с Россией
Политика
Финляндия объявила об учениях по выполнению обязанностей в военное время
Политика
Финляндия призвала страны НАТО нарастить расходы на оборону «немедленно»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 15:48 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 15:48
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло восьми Политика, 15:52
На форуме «Свой дом» обсудят развитие сегмента загородной недвижимости Отрасли, 15:51
Во Владимирской области пять человек умерли, выпив техническую жидкость Общество, 15:47
Чибис заявил Путину, что развитие Арктики сравнимо с освоением космоса Политика, 15:42
ВККС дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении трех судей Общество, 15:42
Axios узнал, почему с мирным планом в Киев США отправили Дрисколла Политика, 15:42
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Глава биткоин-фонда сообщил о блокировке счетов банком JPMorgan Крипто, 15:41
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
На подлете к Москве сбили еще два беспилотника Политика, 15:39
3I/ATLAS приблизилась к Земле на расстояние меньше 300 млн км Технологии и медиа, 15:38
Что готовы терпеть на работе мужчины и почему увольняются женщины Образование, 15:36
Заседание сената Австралии прервали на 1,5 часа из-за сенатора в парандже Политика, 15:34
Почему HR-автоматизация становится ключом к устойчивости бизнеса Отрасли, 15:33