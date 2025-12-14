 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

При стрельбе на пляже в Сиднее погибли по меньшей мере 10 человек

Фото: Mark Baker / AP / ТАСС
Фото: Mark Baker / AP / ТАСС

При стрельбе на пляже в Сиднее погибли по меньшей мере 10 человек
Video

При стрельбе на пляже Бонди-бич в Сиднее, погибли не менее 10 человек, сообщает news.com.au, а также Би-би-си со ссылкой на полицию. Там проходило мероприятие по случаю еврейского праздника Ханука. 

Среди погибших есть дети и полицейский, в их число также входит один из стрелков. Госпитализированы 16 человек.

На пляже в Сиднее открыли стрельбу во время мероприятия по случаю Хануки
Общество

Материал дополняется

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Теги
Сидней Австралия стрельба
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 12:43 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 12:43
Бажин и Резцова выиграли масс-старты на этапе Кубка России в Тюмени Спорт, 13:08
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
При стрельбе на пляже в Сиднее погибли по меньшей мере 10 человек Политика, 12:55
Появилось видео стрельбы на пляже в Сиднее в Австралии Общество, 12:52
3 совета, которые превратят невротика в матерого переговорщикаПодписка на РБК, 12:48
Овечкин превзошел достижение Ягра по очкам в большинстве Спорт, 12:47
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:45
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
На юго-востоке Таиланда объявили комендантский час Политика, 12:40
Российские военные взяли под контроль запорожское село Варваровка Политика, 12:25
В Сиднее после стрельбы на пляже задержали двух человек Общество, 12:23
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Ардашев опередил Большунова в гонке преследования на этапе Кубка России Спорт, 12:19
Поменять за 72 часа. Как адаптивность бизнеса помогает обогнать рынокПодписка на РБК, 12:19