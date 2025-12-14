При стрельбе на пляже в Сиднее погибли по меньшей мере 10 человек

Фото: Mark Baker / AP / ТАСС

Video

При стрельбе на пляже Бонди-бич в Сиднее, погибли не менее 10 человек, сообщает news.com.au, а также Би-би-си со ссылкой на полицию. Там проходило мероприятие по случаю еврейского праздника Ханука.

Среди погибших есть дети и полицейский, в их число также входит один из стрелков. Госпитализированы 16 человек.

Материал дополняется