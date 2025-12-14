При стрельбе на пляже в Сиднее погибли по меньшей мере 10 человек
При стрельбе на пляже Бонди-бич в Сиднее, погибли не менее 10 человек, сообщает news.com.au, а также Би-би-си со ссылкой на полицию. Там проходило мероприятие по случаю еврейского праздника Ханука.
Среди погибших есть дети и полицейский, в их число также входит один из стрелков. Госпитализированы 16 человек.
Материал дополняется
