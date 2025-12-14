 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

При стрельбе на пляже в Сиднее погиб раввин

В результате стрельбы в Сиднее погиб посланник Хабада раввин Эли Шлангер
Фото: Nine Network / Seven Network / ABC / Reuters
Фото: Nine Network / Seven Network / ABC / Reuters

При стрельбе на пляже Бонди-бич в Сиднее погиб посланник Хабада раввин Эли Шлангер, сообщает Times of Israel со ссылкой на представителя.

На пляже проходило мероприятие, посвященное еврейскому празднику Ханука. В результате стрельбы погибли десять человек, в том числе один из стрелков. Еще 18 были госпитализированы.

Прохожий обезвредил стрелка на пляже в Сиднее. Видео
Общество

Посланник Хабада — это хасид (последователь хасидизма), отправленный движением Хабад по всему миру для создания еврейских центров.

Полиция штата сообщила о задержании двоих человек.

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил соболезнования пострадавшим, а премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал произошедшее «шокирующим и тревожным».

При стрельбе на пляже в Сиднее погиб раввин
Video

Авторы
Теги
Александра Озерова
Сидней Австралия погибшие раввин
