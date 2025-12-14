 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На пляже в Сиднее открыли стрельбу во время мероприятия по случаю Хануки

По меньшей мере десять человек погибли и 16 пострадали в результате стрельбы на пляже Бонди-Бич в Сиднее. В этот момент там проходило мероприятие по случаю еврейского праздника Ханука. По данным полиции, нападавшие задержаны

На пляже в Сиднее открыли стрельбу во время мероприятия по случаю Хануки
Video

Неизвестные открыли стрельбу на пляже Бонди-Бич в Сиднее, передает Sydney Morning Herald. По информации Guardian Australia, прозвучали как минимум двенадцать выстрелов, есть погибшие и раненые. Полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила о задержании двоих человек и призвала жителей и туристов избегать этого района.

По информации The Jerusalem Post, на пляже проходило мероприятие, посвященное еврейскому празднику Ханука. Президент Сионистской федерации Австралии Джереми Лейблер рассказал газете, что всего на пляже находились около 2 тыс. членов еврейской общины.

Daily Mail со ссылкой на очевидцев пишет, что первые выстрелы прозвучали в 18:40 по местному времени (10:40 мск). Огонь открыли двое мужчин, которые прибыли на пляж на автомобиле. «На пляже Бонди задержаны два человека. Операция продолжается, и общественности настоятельно рекомендуется избегать этого района», — сообщили позднее в полиции.

На место прибыли более двух десятков машин экстренных служб, включая сотрудников полиции и медиков, сообщает ABC. Информация о жертвах разнится. The Jerusalem Post пишет, что в результате стрельбы погиб один человек и несколько получили ранения, в том числе один полицейский. Би-би-си сообщает о десяти погибших. По информации службы скорой помощи штата Новый Южный Уэльс, в больницу доставили 16 человек, остальным пострадавшим оказывают помощь на месте, передает WAtoday.

При стрельбе на пляже в Сиднее погибли по меньшей мере 10 человек
Политика
Фото:Mark Baker / AP / ТАСС

Источники News.com в полиции считают, что нападение готовилось несколько месяцев. Издание пишет, что один из нападавших был застрелен, а другой получил огнестрельное ранение. Сейчас ему оказывают помощь сотрудники экстренных служб.

«События в Бонди шокируют и вызывают глубокое потрясение. Полиция и сотрудники экстренных служб работают на месте, спасая жизни. Мои мысли с каждым пострадавшим <...> Мы будем предоставлять данные по по мере подтверждения информации», — заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.

Сопредседатель Исполнительного совета австралийского еврейства Алекс Ривчин заявил телеканалу Sky News, что в результате стрельбы был ранен его медиа-консультант. Сам Ривчин ежегодно посещал мероприятие по случаю Хануки, но в этом году не смог, потому что остался с семьей. «Я сел в машину и приехал сюда <...> Слышал ужасные рассказы, но на данном этапе не хочу придавать значения тому, что может быть лишь слухами. Если нас целенаправленно атаковали таким образом, то масштабы этого нападения никто из нас не мог себе представить. Это ужасно», — заявил он.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Сидней Австралия стрельба погибшие пострадавшие пляж
