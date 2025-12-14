Президент Израиля осудил «жестокое нападение» на пляже в Сиднее в Хануку

Президент Израиля осудил «жестокое нападение» на пляже в Сиднее во время Хануки

Фото: Nine Network / Seven Network / ABC / Reuters

Президент Израиля Ицхак Герцог осудил стрельбу на пляже в Сиднее, где проходило мероприятие по случаю еврейского праздника Ханука, и выразил соболезнования пострадавшим.

«В этот самый момент наши сестры и братья в Сиднее, Австралия, подверглись нападению мерзких террористов, совершивших жестокое нападение на евреев, пришедших зажечь первую свечу Хануки на пляже Бонди», — передает его слова The Jerusalem Post.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал произошедшее «шокирующим и тревожным».

«Мои мысли с каждым пострадавшим», — написал он в соцсети X.

Стрельбу открыли двое мужчин, которые прибыли на пляж на автомобиле. Позже полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила о задержании двоих человек.

В результате стрельбы погибли по меньшей мере десять человек, в число которых входит один из стрелков. Еще 16 человек были госпитализированы.

