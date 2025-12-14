Лавров счел «дух Дейтона» залогом мира и стабильности в БиГ

Одним из главных источников нестабильности в Боснии и Герцеговине глава МИД назвал институт высокого представителя, который, по его мнению, должен быть «безотлагательно» закрыт

Институт высокого представителя стал одним из главных источников нестабильности в Боснии и Герцеговине, его «безотлагательное и безусловное» закрытие послужит «первоочередным шагом» к нормализации, считает глава МИД России Сергей Лавров. Об этом он написал в статье для сербской газеты «Политика» по случаю 30-летия подписания Дейтонского мирного соглашения, она опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.

«Само по себе наличие в XXI веке подобного колониального инструмента в суверенном государстве-члене ООН представляется немыслимым. Для народов БиГ давно настало время обрести истинный суверенитет и независимость, самим определять свое будущее, судьбу своего государства. Западники всеми силами противодействуют упразднению внешнего управления», — пишет Лавров.

По его словам, постепенно эта структура превратилась в «марионеточную», что позволяет западным странам «практически неограниченно вмешиваться во внутренние дела БиГ» вместо содействия диалогу между боснийскими сторонами.

«Намеренно провоцируют внутриполитическую турбулентность, дабы оправдывать этим необходимость сохранения протектората над БиГ. При этом ответственность за кризисное положение дел бездоказательн перекладывается на Республику Сербскую», — убежден министр.

Кристиан Шмидт, по словам Лаврова, был назначен высоким представителем в БиГ «даже без попыток соблюсти хотя бы видимость законности, наперекор всем процедурам», а его «юридически ничтожные «постановления» противоречат «демократическим началам, наносят неустранимый ущерб внутрибоснийскому диалогу».

Кристиан Шмидт — действующий Высокий представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине. Этот пост был создан Дейтонским мирным соглашением 1995 года для контроля за соблюдением мира и целостности страны. Шмидт был назначен решением Совета по выполнению мирного соглашения, однако его кандидатура не утверждалась Советом Безопасности ООН. В своей работе Шмидт активно использует так называемые «боннские полномочия», позволяющие вносить изменения в законы страны. Он менял избирательное законодательство, расширял уголовную ответственность, запрещал решения парламента Республики Сербской, а в 2025 году ввел санкции против партий, находящихся у власти в этом образовании.

Участие Приштины в создании военных альянсов становится «опасной тенденцией наращивания военного потенциала и изменения баланса сил на Балканах». «Видим в этом и прямое нарушение дейтонских договоренностей, прежде всего, закрепленных в приложениях 1-А «О военных аспектах мирного урегулирования» и 1-В «О стабилизации в регионе», — заявил глава МИД.

Москва убеждена, что лишь на основе дейтонского соглашения можно добиться прочного межнационального примирения в БиГ и обеспечить стабильность на Балканах в целом.

В октябре лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской (государственное образование в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик попросил российского президента Владимира Путина не оставлять республику «на откуп» ЕС. «Когда на мировом уровне будут закладываться основы мира и договоренностей, чтобы нас не оставили на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя, которые продолжают душить нас и не дают нормально жить», — сказал Додик, встречавшийся с Путиным на полях клуба «Валдай» в Сочи.

В феврале боснийский суд приговорил Додика к году тюрьмы и запретил ему в течение шести лет занимать государственные должности. Суд счел, что тот не исполнял решения верховного представителя. Центризбирком аннулировал президентский мандат политика.

Однако Додик отказался покидать пост и пригрозил, что республика объявит о независимости. В ноябре «Союз независимых социал-демократов» сообщил о победе своего кандидата Синиши Карана на досрочных выборах президента.

Дейтонское мирное соглашение 1995 года — документ, который положил конец гражданской войне в Боснии. Соглашение содержит пункты о прекращении огня, разделении враждующих сторон и спорных территорий Боснии. Мирный договор был заключен на авиабазе США в Дейтоне, штат Огайо, в ноябре 1995 года тогдашними президентами Боснии, Сербии и Хорватии — тремя сторонами, участвовавшими в конфликте, унесшем жизни более 100 тыс. человек. Переговоры шли при участии пяти стран-гарантов — Соединенных Штатов, России, Германии, Франции и Великобритании. Подписан договор был спустя месяц в Париже в нескольких экземплярах. Согласно Дейтонским соглашениям, Босния была разделена на два автономных региона («энтитета») — мусульманско-хорватскую Федерацию Боснии и Герцеговины (около 51% территории) и населенную преимущественно сербами Республику Сербскую (около 49% территории). Статус столицы был сохранен за городом Сараево.