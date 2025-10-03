 Перейти к основному контенту
0

Додик попросил Путина не бросать Республику Сербскую «на откуп» ЕС

Милорад Додик попросил Путина не бросать Республику Сербскую на откуп Евросоюзу
Додик после встречи с Путиным заявил, что попросил того, когда «будут закладываться основы мира», не оставлять Республику Сербскую «на откуп» ЕС. Додик был снят с поста судом, в октябре пройдет референдум о доверии ему
Милорад Додик
Милорад Додик (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской (государственное образование в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик сообщил, что попросил российского президента Владимира Путина не оставлять регион «на откуп» европейским чиновникам. Об этом он заявил RT.

Путин и Додик накануне встретились на полях международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Я лишь попросил, чтобы президент Путин не упустил возможность на том уровне, о котором я вам говорил: когда на мировом уровне будут закладываться основы мира и договоренностей, чтобы нас не оставили на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя, которые продолжают душить нас и не дают нормально жить», — сказал Додик.

Додик пригрозил объявить независимость Республики Сербской
Политика
Милорад Додик

В начале апреля Путин также встречался с Додиком в Кремле. Тот также приезжал в Москву в мае и участвовал в мероприятиях по случаю 80-летия Победы.

В феврале боснийский суд приговорил Додика к году тюрьмы с запретом в течение шести лет занимать государственные должности, постановив, что тот не исполнял решения верховного представителя по Боснии и Герцеговине, контролирующего исполнение положивших конец войне в республике Дейтонских соглашений. Сейчас этот пост занимает немец Кристиан Шмидт. Центризбирком Боснии и Герцеговины на основании решения суда аннулировал президентский мандат Додика.

Однако политик отказался покидать должность, не признает решения Шмидта и требует отстранить его. Додик упоминал текст присяги, в котором «нет ЦИК», но говорится о клятве по защите интересов граждан, соблюдению Конституции и законов, ответственному исполнению обязанностей.

На фоне политического кризиса в октябре в Республике Сербской пройдет референдум о доверии Додику. Вопрос на нем будет сформулирован так: «Принимаете ли вы решения невыбранного иностранца Кристиана Шмидта и постановления неконституционного суда Боснии и Герцеговины, вынесенные против президента Республики Сербской, а также решение избирательной комиссии об отзыве мандата у президента Республики Сербской?»

Додик, со своей стороны, заявил, что Республика Сербская может объявить о своей независимости, если на нее продолжат оказывать давление.

Государство Босния и Герцеговина состоит из двух основных частей: Республики Сербской, где преимущественно живут сербы, и Федерации Боснии и Герцеговины, в которой проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. Территория первой разделена на две части (северную и восточную) округом Брчко, который считается самоуправляемым и одновременно частью Республики и Федерации.

Боснию и Герцеговину возглавляет коллективный президиум, куда входят три президента — от Республики Сербской, Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко.

Персоны
Татьяна Зыкина
Евросоюз Республика Сербская Босния и Герцеговина Милорад Додик Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
