Додик попросил Путина не бросать Республику Сербскую «на откуп» ЕС
Лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской (государственное образование в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик сообщил, что попросил российского президента Владимира Путина не оставлять регион «на откуп» европейским чиновникам. Об этом он заявил RT.
Путин и Додик накануне встретились на полях международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
«Я лишь попросил, чтобы президент Путин не упустил возможность на том уровне, о котором я вам говорил: когда на мировом уровне будут закладываться основы мира и договоренностей, чтобы нас не оставили на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя, которые продолжают душить нас и не дают нормально жить», — сказал Додик.
В начале апреля Путин также встречался с Додиком в Кремле. Тот также приезжал в Москву в мае и участвовал в мероприятиях по случаю 80-летия Победы.
В феврале боснийский суд приговорил Додика к году тюрьмы с запретом в течение шести лет занимать государственные должности, постановив, что тот не исполнял решения верховного представителя по Боснии и Герцеговине, контролирующего исполнение положивших конец войне в республике Дейтонских соглашений. Сейчас этот пост занимает немец Кристиан Шмидт. Центризбирком Боснии и Герцеговины на основании решения суда аннулировал президентский мандат Додика.
Однако политик отказался покидать должность, не признает решения Шмидта и требует отстранить его. Додик упоминал текст присяги, в котором «нет ЦИК», но говорится о клятве по защите интересов граждан, соблюдению Конституции и законов, ответственному исполнению обязанностей.
На фоне политического кризиса в октябре в Республике Сербской пройдет референдум о доверии Додику. Вопрос на нем будет сформулирован так: «Принимаете ли вы решения невыбранного иностранца Кристиана Шмидта и постановления неконституционного суда Боснии и Герцеговины, вынесенные против президента Республики Сербской, а также решение избирательной комиссии об отзыве мандата у президента Республики Сербской?»
Додик, со своей стороны, заявил, что Республика Сербская может объявить о своей независимости, если на нее продолжат оказывать давление.
Государство Босния и Герцеговина состоит из двух основных частей: Республики Сербской, где преимущественно живут сербы, и Федерации Боснии и Герцеговины, в которой проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. Территория первой разделена на две части (северную и восточную) округом Брчко, который считается самоуправляемым и одновременно частью Республики и Федерации.
Боснию и Герцеговину возглавляет коллективный президиум, куда входят три президента — от Республики Сербской, Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко.
