Союзник Додика победил на выборах президента в Республике Сербской
Правящий в Республике Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины, БиГ, с сербским большинством) «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) сообщил о победе своего кандидата Синиши Карана на досрочных выборах президента, передает Dnevni Avaz.
Каран — бывший министр внутренних дел, союзник экс-президента Милорада Додика, чей мандат был аннулирован в августе. При этом Додик остается главой СНСД.
По итогам подсчета 92% голосов Каран имеет неоспоримое преимущество в 12 тыс. голосов над основном конкурентом, кандидатом от оппозиционной Сербской демократической партии (СДС) Бранко Бланушем.
Оппозиция объявила, что подаст заявления о нарушениях и проведении повторных выборов в трех городах.
В августе Центризбирком БиГ лишил мандата президента Додика, ранее осужденного за неисполнение решения верховного представителя по БиГ Кристиана Шмидта, контролирующего исполнение Дейтонских соглашений (они остановили войну 1992–1995 годов, создав современную Боснию и Герцеговину; Республика Сербская была провозглашена лидерами боснийских сербов в 1992 году и официально стала частью послевоенной БиГ).
Суд приговорил Додика к одному году тюремного заключения (которого он избежал, внеся залог) и запретил ему участвовать в политической деятельности в течение шести лет. Вторым обвиняемым по делу был руководитель издания «Официальный вестник» Республики Сербской Милош Лукич, которого суд освободил от ответственности.
Согласно заключению обвинения, Додик и Лукич продолжили законодательную деятельность, игнорируя предписание международного представителя. Спустя два дня после оглашения приговора прокуратура потребовала ареста не только президента автономии, но и премьер-министра Радована Вишковича и председателя Национальной скупщины (высший законодательный и конституционный орган, аналог парламента) Ненада Стевандича.
Додик назвал незаконными выдвинутые обвинения и заявил, что не намерен покидать территорию Республики Сербской.
