 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Союзник Додика победил на выборах президента в Республике Сербской

Синиша Каран и Милорад Додик
Синиша Каран и Милорад Додик (Фото: Amel Emric / Reuters)

Правящий в Республике Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины, БиГ, с сербским большинством) «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) сообщил о победе своего кандидата Синиши Карана на досрочных выборах президента, передает Dnevni Avaz.

Каран — бывший министр внутренних дел, союзник экс-президента Милорада Додика, чей мандат был аннулирован в августе. При этом Додик остается главой СНСД.

По итогам подсчета 92% голосов Каран имеет неоспоримое преимущество в 12 тыс. голосов над основном конкурентом, кандидатом от оппозиционной Сербской демократической партии (СДС) Бранко Бланушем.

Оппозиция объявила, что подаст заявления о нарушениях и проведении повторных выборов в трех городах.

В августе Центризбирком БиГ лишил мандата президента Додика, ранее осужденного за неисполнение решения верховного представителя по БиГ Кристиана Шмидта, контролирующего исполнение Дейтонских соглашений (они остановили войну 1992–1995 годов, создав современную Боснию и Герцеговину; Республика Сербская была провозглашена лидерами боснийских сербов в 1992 году и официально стала частью послевоенной БиГ). 

Суд приговорил Додика к одному году тюремного заключения (которого он избежал, внеся залог) и запретил ему участвовать в политической деятельности в течение шести лет. Вторым обвиняемым по делу был руководитель издания «Официальный вестник» Республики Сербской Милош Лукич, которого суд освободил от ответственности.

Согласно заключению обвинения, Додик и Лукич продолжили законодательную деятельность, игнорируя предписание международного представителя. Спустя два дня после оглашения приговора прокуратура потребовала ареста не только президента автономии, но и премьер-министра Радована Вишковича и председателя Национальной скупщины (высший законодательный и конституционный орган, аналог парламента) Ненада Стевандича.

Додик назвал незаконными выдвинутые обвинения и заявил, что не намерен покидать территорию Республики Сербской.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Босния и Герцеговина Республика Сербская выборы президента Милорад Додик
Материалы по теме
Осужденный в Гааге сербский генерал умер после месяца на свободе
Политика
Минфин США снял санкции с Милорада Додика и членов его семьи
Политика
Додик попросил Путина не бросать Республику Сербскую «на откуп» ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 09:28 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 09:28
The Telegraph сравнил планы ЕС и США по миру на Украине Политика, 09:50
Криптоловушка Европы: как поездка за границу может обернуться тюрьмойПодписка на РБК, 09:48
ТАСС узнал об отмене ареста для генерала Росгвардии в деле с 350 млн руб. Общество, 09:44
Швейцария назвала сроки и цель визита министра иностранных дел в Москву Политика, 09:35
WP узнала, что Вашингтон дал понять Киеву о своем плане Политика, 09:34
Социальная смерть. В Гарварде назвали главную причину несчастья на работе Образование, 09:33
Сколько Узбекистан зарабатывает на экспорте лимонов РБК и РЭЦ, 09:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
FT назвала три сценария развития событий вокруг плана США по Украине Политика, 09:25
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Кризис идентичности: почему зрелые бренды становятся невидимымиПодписка на РБК, 09:08
Экс-премьер Великобритании сообщил о лечении рака простаты Общество, 09:03
Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов Политика, 09:02
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Урожай винограда в России приблизился к рекордному за счет двух регионов Вино, 09:00