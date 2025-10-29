Минфин США снял санкции с Милорада Додика и членов его семьи

Милорад Додик (Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press)

Минфин США исключил из санкционного списка лидера правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорада Додика и членов его семьи, следует из сообщения на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Кроме того, из санкционного списка были исключены его дети — Игорь и Горица. Также санкции были сняты с телеканала «Альтернативна ТВ», который Минфин США связывает с Додиком, и ряда других компаний и людей.

После своего исключения из санкционного списка США политик в соцсети X поблагодарил американского лидера Дональда Трампа.

«Я благодарен президенту США Дональду Трампу и его соратникам за то, что исправили несправедливость, нанесенную Республике Сербской, ее представителям и их семьям — несправедливость, которую совершили администрации [экс-президентов США Джо] Байдена и [Барака] Обамы», — говорится в сообщении.

Додик находился под санкциями США с 2017 года. По словам занимавшего на тот момент пост директора OFAC Джона Смита, Додик представлял собой угрозу суверенитету и территориальной целостности Боснии и Герцеговины и препятствовал выполнению Дейтонских соглашений.

Дейтонское мирное соглашение, завершившее гражданскую войну в Боснии и Герцеговине, было заключено в 1995 году. Документ согласовали на военной базе США в Дейтоне, после чего подписали в Париже.

Государство Босния и Герцеговина состоит из Республики Сербской, где преимущественно живут сербы, и Федерации Боснии и Герцеговины, в которой проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. Территория первой разделена на две части (северную и восточную) округом Брчко, который считается самоуправляемым и одновременно частью Республики и Федерации.

В январе 2022 года Соединенные Штаты ввели санкции против телекомпании «Алтернативна ТВ», которую, по мнению американских властей, Додик лично контролировал, продвигая собственную повестку. Политик, в свою очередь, назвал новые ограничения бессмысленными.

Внесение в санкционный список предусматривает заморозку активов и собственности в Соединенных Штатах, а также запрет американским гражданам вести бизнес с участниками списка.