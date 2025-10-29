 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Минфин США снял санкции с Милорада Додика и членов его семьи

Сюжет
Война санкций
Милорад Додик
Милорад Додик (Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press)

Минфин США исключил из санкционного списка лидера правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорада Додика и членов его семьи, следует из сообщения на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Кроме того, из санкционного списка были исключены его дети — Игорь и Горица. Также санкции были сняты с телеканала «Альтернативна ТВ», который Минфин США связывает с Додиком, и ряда других компаний и людей.

После своего исключения из санкционного списка США политик в соцсети X поблагодарил американского лидера Дональда Трампа.

«Я благодарен президенту США Дональду Трампу и его соратникам за то, что исправили несправедливость, нанесенную Республике Сербской, ее представителям и их семьям — несправедливость, которую совершили администрации [экс-президентов США Джо] Байдена и [Барака] Обамы», — говорится в сообщении.

Додик попросил Путина не бросать Республику Сербскую «на откуп» ЕС
Политика
Милорад Додик

Додик находился под санкциями США с 2017 года. По словам занимавшего на тот момент пост директора OFAC Джона Смита, Додик представлял собой угрозу суверенитету и территориальной целостности Боснии и Герцеговины и препятствовал выполнению Дейтонских соглашений.

Дейтонское мирное соглашение, завершившее гражданскую войну в Боснии и Герцеговине, было заключено в 1995 году. Документ согласовали на военной базе США в Дейтоне, после чего подписали в Париже.

Государство Босния и Герцеговина состоит из Республики Сербской, где преимущественно живут сербы, и Федерации Боснии и Герцеговины, в которой проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. Территория первой разделена на две части (северную и восточную) округом Брчко, который считается самоуправляемым и одновременно частью Республики и Федерации.

В январе 2022 года Соединенные Штаты ввели санкции против телекомпании «Алтернативна ТВ», которую, по мнению американских властей, Додик лично контролировал, продвигая собственную повестку. Политик, в свою очередь, назвал новые ограничения бессмысленными.

Внесение в санкционный список предусматривает заморозку активов и собственности в Соединенных Штатах, а также запрет американским гражданам вести бизнес с участниками списка.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Милорад Додик санкции США Республика Сербская
Материалы по теме
Додик раскрыл зарплату «дестабилизирующего Боснию» немца
Политика
Додик пригрозил объявить независимость Республики Сербской
Политика
В Республике Сербской проведут референдум о доверии Додику
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 18:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:37
На форуме Yandex Connect представят новые ИИ-инструменты «Яндекс 360» Отрасли, 19:37
Минфин США снял санкции с Милорада Додика и членов его семьи Политика, 19:36
Аутсайдер Восточной конференции КХЛ выиграл четвертый матч подряд Спорт, 19:33
В «Ренессанс Капитале» спрогнозировали рост доллара до ₽100 в 2026 году Инвестиции, 19:26
Дрон атаковал автомобиль главы Белгородского района Политика, 19:26
Российский бизнес рассказал, приходится ли увольнять людей ради ИИ
РАДИО
 Бизнес, 19:20
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как составить рабочую стратегию развития бизнеса. Готовый алгоритм Образование, 18:59
Дмитриев ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине Политика, 18:58
«Авангард» в 10-й раз подряд победил «Барыс» на своем льду Спорт, 18:53
Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту запросили пожизненное Политика, 18:52
Военная операция на Украине. Карта Политика, 18:37
В «самой смертоносной операции» полиции в Рио погибли 130 человек Общество, 18:31
Маск запустил «Грокипедию». Зачем ему нужна альтернативная «Википедия» Life, 18:28