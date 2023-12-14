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Война санкций ,  
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Reuters узнал о блокировке нового пакета санкций ЕС из-за Raiffeisen

Reuters: Австрия заблокировала новые санкции против России из-за Raiffeisen
Сюжет
Война санкций
Австрия заблокировала 12-й пакет санкций ЕС против России из-за внесения Украиной Raiffeisen Bank в список «спонсоров войны», выяснил Reuters. Москва называет западные санкции незаконными
Фото: Alex Halada / zumapress.com / Global Look Press
Фото: Alex Halada / zumapress.com / Global Look Press

Австрия добивается исключения Raiffeisen Bank из украинского «списка спонсоров войны» в обмен на свое согласие по введению новых санкций ЕС в отношении России, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, соответствующие требования были озвучены австрийскими чиновниками на встречах евродипломатов в последние недели. Также источники Reuters сообщили, что представители Raiffeisen Bank встречались с представителями Национального агентства по предотвращению коррупции Украины (НАПК) чтобы обсудить меры по выводу организации из «списка спонсоров войны».

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НАПК Украины внес Raiffeisen Bank International в список «спонсоров войны» в марте этого года. Банк включили в реестр «за продолжение работы в России и признание так называемых ДНР и ЛНР», пояснили в НАПК. В ведомстве отметили, что в 2022 году российское подразделение Raiffeisen Bank International (RBI) заплатило в бюджет России в 4,8 раза больше налогов, чем годом ранее. Сумма, по оценкам НАПК, составила €559 млн.

Кроме того, банк предоставляет выгодные условия кредитования российским военным, «фактически вознаграждая» их. Организация также «подыгрывает российской пропаганде», называя происходящее на Украине специальной военной операцией, считают в НАПК.

Статус «спонсор войны» украинские власти присваивают компаниям за то, что те продолжают работать в России. Всего «спонсорами войны» Киев признал 45 компаний из 17 стран: 12 — из Китая, семь — из США, по четыре — из Германии и Франции, три — из Италии, по две — из Греции, Швейцарии и Бельгии и по одной — из Великобритании, Дании, Эстонии, Грузии, Австрии, Индии, Турции, ОАЭ и с Бермудских островов. Среди наиболее известных из оказавшихся в списке НАПК — французские Leroy Merlin и Bonduelle, американские Procter & Gamble и Mars, немецкие Knauf и Metro, китайские Xiaomi и Geely и другие.

В июле Reuters со ссылкой на источники сообщал, что австрийская группа Raiffeisen Bank откладывает планы по уходу из России, поскольку Вена защищает свои давние связи с Москвой и рассчитывает на скорое завершение конфликта на Украине. Агентство писало, что власти Австрии усиливают защиту RBI в условиях давления со стороны США и ЕС. В то же время банк все же рассматривает продажу бизнеса в России в качестве одного из сценариев, писал Reuters в конце мая.

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По данным агентства, после безуспешных поисков стороннего покупателя RBI склонилась к варианту передачи Raiffeisen собственным акционерам. Схема предусматривает, что акционеры RBI получат акции новой компании, зарегистрированной в Вене, которой передадут российский бизнес. Австрийские власти согласны с таким вариантом, однако схема может натолкнуться на препятствия со стороны Европейского центрального банка и Вашингтона, который опасается, что не сможет проверять новую компанию на предмет отмывания денег.

Российский Райффайзенбанк — один из немногих крупных банков, который не попал под санкции, что позволяет ему без ограничений проводить валютные операции. На кредитную организацию приходится 40–50% от всех платежей между Россией и остальным миром, писала в феврале Financial Times.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Австрия черный список Украина Военная операция на Украине санкции Raiffeisenbank

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