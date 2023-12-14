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Военная операция на Украине ,  
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Посла России вызвали в МИД Румынии после падения обломков дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны Румынии ранее сообщило об обнаружении воронки от дрона, упавшего в ночь на 14 декабря возле границы с Украиной. МИД страны вызвал посла России и выразил ему ноту протеста. Российские власти инцидент не комментировали
Валерий Кузьмин
Валерий Кузьмин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Посла России Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии, где выразили протест в связи с падением на румынской территории беспилотника, «использовавшегося при атаке на украинскую портовую инфраструктуру в ночь с 13 на 14 декабря», сообщает Digi24 со ссылкой на заявление МИДа.

Об обнаружении 1,5-метровой воронки после падения беспилотника в 4 км от деревни Гринду недалеко от украинской границы ранее сообщило Минобороны Румынии.

«Государственный секретарь МИДа по стратегическим делам Юлиан Фота выразил решительный протест румынских властей в связи с новым инцидентом, вызванным неконтролируемым падением беспилотника, использовавшегося для атаки на украинскую портовую инфраструктуру», — говорится в сообщении МИДа.

Фота также обвинил Москву в нарушении международного права из-за незаконного пересечения дроном воздушного пространства Румынии и призвал немедленно прекратить нападения на украинскую портовую инфраструктуру.

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Румынские власти в сентябре трижды сообщали об обнаружении обломков дронов на приграничных с Украиной территориях. В связи с инцидентами МИД Румынии дважды вызывал поверенного в делах России и выражал протест из-за нарушения воздушного пространства.

Генсек НАТО (Румыния входит в альянс с 2004 года) Йенс Столтенберг еще тогда говорил, что не видит в обнаружении обломков дрона на территории Румынии признаков «преднамеренного нападения» со стороны России. Президент страны Клаус Йоханнис также отмечал, что российские беспилотники не атакуют Румынию, но падение обломков на ее территории представляется «реальной проблемой».

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Российское Минобороны последний раз сообщало об ударах по местам производства дронов в Одесской области в конце октября. Военное ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

РБК направил запрос в Министерство обороны России.


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Румыния беспилотники МИД нота протеста Военная операция на Украине
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