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Война санкций ,  
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Водителям пришлось самостоятельно чистить снег при въезде на финский КПП

Финские пограничники не почистили снег после открытия двух КПП
Сюжет
Война санкций

Водителям пришлось самостоятельно расчищать снег при проезде через финский КПП «Ваалимаа», сообщает «Фонтанка».

По информации издания, в ночь на 14 декабря российские водители не смогли сразу проехать на пропускной пункт «Ваалимаа», поскольку финские пограничники не стали чистить снег. Преодолеть сугроб «высотой по колено» удалось только спустя десять минут — водитель одной из машин достал лопату из багажника и сам почистил снег.

По сообщениям очевидцев, финские пограничники работают быстро: оформление занимает примерно 15 минут. В сторону Финляндии в первые часы после открытия границы хотели проехать около десяти автомобилей. В обратную сторону выстроилась очередь из 40 машин.

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Фото:Сергей Булкин / Global Look Press

14 декабря Хельсинки открыл два пропускных пункта на границе с Россией — «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка», Ленинградская область) и «Ниирала» («Вяртсиля», Карелия). Решение финских властей открыть границу озвучила двумя днями ранее министр внутренних дел страны Мари Рантанен.

В конце ноября Хельсинки принял решение закрыть все пункты пропуска на границе с Россией до 13 декабря. Такой шаг финские власти обосновали наплывом мигрантов из Африки и с Ближнего Востока, в котором обвинили Россию. Москва отвергла обвинения, заявив, что не должна контролировать приезд третьих лиц к финской границе.

Водителям пришлось самостоятельно чистить снег при въезде на финский КПП
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Теги
Финляндия КПП Россия граница

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Быстрое заселение

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