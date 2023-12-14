Прямая линия Путина. Трансляция

14 декабря президент России Владимир Путин проводит совмещенные пресс-конференцию и прямую линию. Мероприятие, которое получило название «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет в Гостином дворе.

Такой формат Кремль использует уже не первый раз — в 2020 году прямую линию и пресс-конференцию также совмещали — мероприятие тогда продлилось 4 часа 30 минут. В последний раз прямая линия главы государства проходила в июне, а пресс-конференция — в декабре 2021 года. В 2022 году их не проводили.

Вопросы граждан и журналистов будут чередоваться. Среди вопросов, которые на прямую линию прислали россияне, есть и те, которые касаются военной операции и международной обстановки, рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Подборки с вопросами уже давали президенту.

Совмещенные пресс-конференция и прямая линия пройдут в преддверии выборов президента. ЦИК назначила их проведение на 17 марта 2024 года. Путин уже объявил о своем участии в них.

РБК ведет онлайн-трансляцию с мероприятия.