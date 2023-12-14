Путин назвал главную задачу для России
Владимир Путин в ходе подведения итогов года назвал главной задачей обеспечение суверенитета, обеспечение прав и свобод граждан России. РБК ведет трансляцию.
«Я говорил много раз, не грех повториться. Для такой страны, как Россия, просто существование нашей страны без суверенитета невозможно», — сказал Путин и отметил, что главное — его укрепление. Он подчеркнул, что финансово-экономический и технологический суверенитет — будущее каждой страны, в том числе России.
По его словам, запас прочности экономики России обеспечен он «высокой консолидацией российского общества, устойчивостью финансово-экономической системы, возрастанием силовой составляющей». То, что страна накопила этот запас за прошедшие годы, было удивительно и для «многих из нас», не только для западных стран.
В октябре Путин указывал на необходимость России в технологическом, кадровом и финансовом суверенитете в энергетической области. «Предстоит кардинально увеличить объем и долю выпуска российского оборудования, особенно критически важного, вывести на новый уровень подготовку квалифицированных кадров и, конечно, сформировать собственные механизмы финансирования инвестпроектов», — поручил он.
По его словам, к середине сентября 2023-го Россия в целом восстановилась после введения международных санкций.
«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире
Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг
Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры
Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее
В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере
Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю
Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде
Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени