Путин назвал главную задачу для России

Россия не может существовать без суверенитета, надо его укреплять, заявил президент. Запас прочности экономики России обеспечен консолидацией россиян, устойчивостью экономической системы и силовой составляющей, добавил он

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Владимир Путин в ходе подведения итогов года назвал главной задачей обеспечение суверенитета, обеспечение прав и свобод граждан России. РБК ведет трансляцию.

«Я говорил много раз, не грех повториться. Для такой страны, как Россия, просто существование нашей страны без суверенитета невозможно», — сказал Путин и отметил, что главное — его укрепление. Он подчеркнул, что финансово-экономический и технологический суверенитет — будущее каждой страны, в том числе России.

По его словам, запас прочности экономики России обеспечен он «высокой консолидацией российского общества, устойчивостью финансово-экономической системы, возрастанием силовой составляющей». То, что страна накопила этот запас за прошедшие годы, было удивительно и для «многих из нас», не только для западных стран.

В октябре Путин указывал на необходимость России в технологическом, кадровом и финансовом суверенитете в энергетической области. «Предстоит кардинально увеличить объем и долю выпуска российского оборудования, особенно критически важного, вывести на новый уровень подготовку квалифицированных кадров и, конечно, сформировать собственные механизмы финансирования инвестпроектов», — поручил он.

По его словам, к середине сентября 2023-го Россия в целом восстановилась после введения международных санкций.