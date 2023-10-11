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Политика ,  
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Путин заявил о необходимости полного суверенитета в области энергетики

Путин: Россия стремится к полной независимости в энергетической сфере
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Россия нуждается в технологическом, кадровом и финансовом суверенитете в энергетической области, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели. Текст выступления опубликован на сайте Кремля.

«Предстоит кардинально увеличить объем и долю выпуска российского оборудования, особенно критически важного, вывести на новый уровень подготовку квалифицированных кадров и, конечно, сформировать собственные механизмы финансирования инвестпроектов», — сообщил Путин.

По словам президента, с 2014 года освоено производство свыше 140 видов машин и продукции, включая технику для добычи углеводородов и бурения, теплообменное оборудование и «многое-многое другое».

При сопровождении АЭС Россия полностью технологически независима, в стране осваиваются новые направления атомной генерации, подчеркнул Путин. Он добавил, что развивается сфера гидроэнергетики. Кроме того, организации работают над созданием отечественного софта.

После начала военной операции западные страны, некогда основные поставщики высокотехнологичного оборудования в Россию, ввели против Москвы секторальные санкции. На этом фоне премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций для импортозамещения в ключевых отраслях экономики.

Спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков предполагал, что Россия сможет достичь технологического суверенитета за 10–20 лет.

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Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 11 по 13 октября. Его центральная тема — «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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