Пашинян: Ереван и Баку договорятся о мире, если тот подтвердит принципы

Пашинян назвал условие для скорого мира с Баку

Премьер Армении допустил скорое мирное соглашение с Азербайджаном, если тот не отступит от согласованных принципов. Баку выражал уверенность, что достичь мира мешало существование НКР, теперь этого фактора нет

Никол Пашинян (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Армения и Азербайджан могут в ближайшее время подписать мирное соглашение, если Баку подтвердит уже согласованные между лидерами двух стран соглашения, заявил армянский премьер Никол Пашинян на заседании стран, не имеющих выхода к морю. Запись опубликовал News.am.

Пашинян напомнил о трех основных принципах, выдвигаемых армянской стороной: делимитация границ на основе последних советских карт, публичное признание территориальной целостности Армении, а также открытие региональных транспортных коммуникаций по принципу сохранения суверенитета стран, по территории которых они проходят.

«Вчерашний обмен пленными вселяет в нас оптимизм, что подписание мирного соглашения в ближайшее время возможно», — добавил премьер (цитата по ТАСС).

Стороны договорились провести в январе встречу глав МИД в Вашингтоне, Баку принял предложение Еревана. Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян выразил надежду, что в ходе этой встречи удастся окончательно согласовать проект мирного договора.

Серьезных препятствий для заключения мирного договора нет, говорил азербайджанский президент Ильхам Алиев в начале декабря. По его мнению, вина за отсутствие прогресса в подписании соглашения о мире лежит на армянской стороне.

«Теперь, после закрытия «карабахского портфолио», думаю, Армения более охотно пойдет на соглашение с нами. Потому что после восстановления нашего суверенитета и ликвидации незаконного сепаратистского режима в Карабахе, думаю, главного фактора, который мешал Армении быть смелее в переговорном процессе, больше не существует», — заявил Алиев.

Пашинян в середине месяца называл предрешенной судьбу Нагорно-Карабахской республики по итогам переговорного процесса, проходившего в августе 2016 года. Он пояснил, что нынешнее правительство унаследовало «переговорную ситуацию», в которой неизбежна была «не только передача территорий», но также «роспуск и аннулирование установленного государственного порядка в Нагорном Карабахе».

Азербайджан провел однодневную военную операцию в Нагорном Карабахе в сентябре, по ее итогам непризнанная республика прекратила существование.