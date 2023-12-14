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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян назвал условие для скорого мира с Баку

Пашинян: Ереван и Баку договорятся о мире, если тот подтвердит принципы
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Премьер Армении допустил скорое мирное соглашение с Азербайджаном, если тот не отступит от согласованных принципов. Баку выражал уверенность, что достичь мира мешало существование НКР, теперь этого фактора нет
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Армения и Азербайджан могут в ближайшее время подписать мирное соглашение, если Баку подтвердит уже согласованные между лидерами двух стран соглашения, заявил армянский премьер Никол Пашинян на заседании стран, не имеющих выхода к морю. Запись опубликовал News.am.

Пашинян напомнил о трех основных принципах, выдвигаемых армянской стороной: делимитация границ на основе последних советских карт, публичное признание территориальной целостности Армении, а также открытие региональных транспортных коммуникаций по принципу сохранения суверенитета стран, по территории которых они проходят.

«Вчерашний обмен пленными вселяет в нас оптимизм, что подписание мирного соглашения в ближайшее время возможно», — добавил премьер (цитата по ТАСС).

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Фото:Alex McBride / Getty Images

Стороны договорились провести в январе встречу глав МИД в Вашингтоне, Баку принял предложение Еревана. Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян выразил надежду, что в ходе этой встречи удастся окончательно согласовать проект мирного договора.

Серьезных препятствий для заключения мирного договора нет, говорил азербайджанский президент Ильхам Алиев в начале декабря. По его мнению, вина за отсутствие прогресса в подписании соглашения о мире лежит на армянской стороне.

«Теперь, после закрытия «карабахского портфолио», думаю, Армения более охотно пойдет на соглашение с нами. Потому что после восстановления нашего суверенитета и ликвидации незаконного сепаратистского режима в Карабахе, думаю, главного фактора, который мешал Армении быть смелее в переговорном процессе, больше не существует», — заявил Алиев.

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Фото:Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Пашинян в середине месяца называл предрешенной судьбу Нагорно-Карабахской республики по итогам переговорного процесса, проходившего в августе 2016 года. Он пояснил, что нынешнее правительство унаследовало «переговорную ситуацию», в которой неизбежна была «не только передача территорий», но также «роспуск и аннулирование установленного государственного порядка в Нагорном Карабахе».

Азербайджан провел однодневную военную операцию в Нагорном Карабахе в сентябре, по ее итогам непризнанная республика прекратила существование.

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Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении

1 июня 1975 года

Пространство выбора

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