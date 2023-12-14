Собянин сообщил об отражении атаки летевшего на Москву беспилотника
Силы ПВО отразили атаку дрона, летевшего на Москву, в Наро-Фоминском городском округе, сообщил мэр Сергей Собянин.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он.
29 ноября Собянин сообщил, что средства ПВО сбили летевший на столицу беспилотник в городском округе Подольск. Исполняющий обязанности главы города Григорий Артамонов уточнил, что дрон был уничтожен близ деревни Борисовка в Подольском районе.
26 ноября на подлете к Москве один БПЛА был сбит в Подольске, еще один — в Раменском городском округе. Разрушений и пострадавших также не было, отмечал Собянин.
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