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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Собянин сообщил об отражении атаки летевшего на Москву беспилотника

Собянин: силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Беспилотник был сбит в Наро-Фоминском городском округе. По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, уточнил мэр

Силы ПВО отразили атаку дрона, летевшего на Москву, в Наро-Фоминском городском округе, сообщил мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он.

Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву
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Военнослужащие РФ&nbsp;в машине боевого управления сил противовоздушной обороны

29 ноября Собянин сообщил, что средства ПВО сбили летевший на столицу беспилотник в городском округе Подольск. Исполняющий обязанности главы города Григорий Артамонов уточнил, что дрон был уничтожен близ деревни Борисовка в Подольском районе.

26 ноября на подлете к Москве один БПЛА был сбит в Подольске, еще один — в Раменском городском округе. Разрушений и пострадавших также не было, отмечал Собянин.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

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Теги
Елена Чернышова
Сергей Собянин Москва беспилотники

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Быстрое заселение

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Читать

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