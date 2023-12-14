Собянин сообщил об отражении атаки летевшего на Москву беспилотника

Беспилотник был сбит в Наро-Фоминском городском округе. По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, уточнил мэр

Силы ПВО отразили атаку дрона, летевшего на Москву, в Наро-Фоминском городском округе, сообщил мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он.

29 ноября Собянин сообщил, что средства ПВО сбили летевший на столицу беспилотник в городском округе Подольск. Исполняющий обязанности главы города Григорий Артамонов уточнил, что дрон был уничтожен близ деревни Борисовка в Подольском районе.

26 ноября на подлете к Москве один БПЛА был сбит в Подольске, еще один — в Раменском городском округе. Разрушений и пострадавших также не было, отмечал Собянин.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)