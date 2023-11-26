Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в Подольске и Раменском округе
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы, в городе Подольск, который находится на юге Московской области, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет», — уточнил мэр.
Спустя чуть меньше часа Собянин добавил, что силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший к Москве, в Раменском городском округе. Разрушений и пострадавших также нет. Раменский округ находится на юго-востоке Московской области, в 51 км от столицы.
Ранее московский мэр рассказал, что системе ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько беспилотников в Брянской, Тульской и Калужской областях. Собянин отметил, что дроны уничтожили в небе над Наро-Фоминском, который расположен на юго-западе Московской области, и над Одинцовским городским округом на востоке от столицы.
Минобороны подтвердило, что дежурные средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников в четырех регионах.
В ночь на 24 ноября силы ПВО сбили 16 беспилотников, из которых 13 — над Крымским полуостровом и три — над территорией Волгоградской области. Тогда движение по Крымскому мосту временно приостановили.
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