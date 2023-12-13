Кремль раскрыл темы вопросов Путину на прямой линии
Часть вопросов, которые россияне присылают в преддверии прямой линии президента России Владимира Путина, касаются военной операции на Украине и международной обстановки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Естественно, [среди тем] непростая международная обстановка. Конечно, это то, что волнует россиян. Это специальная военная операция», — заявил Песков в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»).
В 2023 году прямую линию и большую пресс-конференцию президента Путина решили объединить в один формат. Мероприятие состоится 14 декабря. Прием обращений от жителей страны начался 1 декабря и будет идти вплоть до даты трансляции программы.
Прямая линия пройдет в преддверии выборов президента, которые запланированы на 17 марта 2024 года и в которых Путин решил участвовать. Перед прошлой президентской кампанией пресс-конференция также состоялась 14 декабря. В этом году объединенное мероприятие будет первым после начала военной операции на Украине. В 2022 году Кремль не проводил ни прямую линию, ни пресс-конференцию.
«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире
Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг
Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры
Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее
В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере
Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю
Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде
Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени