Кремль раскрыл темы вопросов Путину на прямой линии

Владимир Путин (на экране) (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Часть вопросов, которые россияне присылают в преддверии прямой линии президента России Владимира Путина, касаются военной операции на Украине и международной обстановки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Естественно, [среди тем] непростая международная обстановка. Конечно, это то, что волнует россиян. Это специальная военная операция», — заявил Песков в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»).

В 2023 году прямую линию и большую пресс-конференцию президента Путина решили объединить в один формат. Мероприятие состоится 14 декабря. Прием обращений от жителей страны начался 1 декабря и будет идти вплоть до даты трансляции программы.

Прямая линия пройдет в преддверии выборов президента, которые запланированы на 17 марта 2024 года и в которых Путин решил участвовать. Перед прошлой президентской кампанией пресс-конференция также состоялась 14 декабря. В этом году объединенное мероприятие будет первым после начала военной операции на Украине. В 2022 году Кремль не проводил ни прямую линию, ни пресс-конференцию.