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Прямая линия Путина ,  
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Кремль раскрыл темы вопросов Путину на прямой линии

Песков: часть вопросов россиян Путину на прямой линии касаются военной операции
Сюжет
Прямая линия Путина
Владимир Путин (на экране)
Владимир Путин (на экране) (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Часть вопросов, которые россияне присылают в преддверии прямой линии президента России Владимира Путина, касаются военной операции на Украине и международной обстановки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Естественно, [среди тем] непростая международная обстановка. Конечно, это то, что волнует россиян. Это специальная военная операция», — заявил Песков в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»).

В 2023 году прямую линию и большую пресс-конференцию президента Путина решили объединить в один формат. Мероприятие состоится 14 декабря. Прием обращений от жителей страны начался 1 декабря и будет идти вплоть до даты трансляции программы. 

Прямая линия пройдет в преддверии выборов президента, которые запланированы на 17 марта 2024 года и в которых Путин решил участвовать. Перед прошлой президентской кампанией пресс-конференция также состоялась 14 декабря. В этом году объединенное мероприятие будет первым после начала военной операции на Украине. В 2022 году Кремль не проводил ни прямую линию, ни пресс-конференцию.

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Дмитрий Песков Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным пресс-конференция Военная операция на Украине
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политик, президент России

7 октября 1952 года

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