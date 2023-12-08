Путин начал смотреть вопросы к прямой линии

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Владимир Путин начал готовиться к прямой линии и будет это делать все оставшиеся до нее дни. Об этом сообщил на брифинге для журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Ему такие основные подборки уже давали. Не думаю, что у него было много времени на это, все-таки график насыщенный, но оставшиеся дни и выходные дни до 14 числа, конечно же, будем готовиться. Президент всегда к этому мероприятию готовится очень тщательно, сам смотрит вопросы», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, сейчас поступающие от граждан вопросы систематизируются, поэтому есть возможность их отсмотреть по тематическим блокам. Он также добавил, что на сегодняшний день количество обращений в программу превысило 600 тыс. К их обработке привлечены эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ). «Понятно, что далеко не все вопросы могут быть изучены в ходе этой программы, но работу фронт будет традиционно продолжать до реакции на последний вопрос», — отметил Песков.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — телевизионная программа, которая будет транслироваться в прямом эфире 14 декабря. В ее рамках глава государства ответит на вопросы граждан и журналистов. Прием обращений от жителей страны начался 1 декабря и будет идти вплоть до даты трансляции программы. Обычно Кремль проводит пресс-конференцию и прямую линию с участием президента в разное время, однако в этом году решил их объединить. Ни то, ни другое мероприятие не проводились с 2021 года.