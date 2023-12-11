ЦИК проголосовала за проведение выборов президента в новых регионах

ЦИК: в регионах с военным положением пройдут выборы президента в марте 2024-го

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Центральная избирательная комиссия на внеочередном заседании приняла постановление о проведении президентских выборов в регионах, где введено военное положение. Решение принято единогласно.

Военное положение в октябре прошлого года ввели в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. За несколько недель до этого регионы вошли в состав России по итогам референдума.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что в сентябре этого года в этих регионах прошли выборы органов законодательной и муниципальной власти.

«Вместе мы с этой задачей справились и мы увидели, что сформированная за достаточно короткий срок избирательная система четырех субъектов не просто работоспособна, она работает исключительно профессионально», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Член ЦИК Николай Левичев в то же время подчеркнул, что комиссия может и приостанавливать избирательные действия, и возобновлять их в некоторых районах «в случае того или иного развития военно-политической обстановки по мере продвижения к выборам».

«ЦИК в ежедневном режиме 24/7 будет находиться в этом взаимодействии (с Миноборны и ФСБ. — РБК), отслеживать военно-политическую обстановку в разных районах. <...> Угроз безопасности жизни и здоровья мы не допустим», — отметил он.

Ранее ЦИК сообщила, что все стороны консультаций по вопросу проведения президентских выборов в регионах с военным положением, включая ФСБ, Минобороны и местные власти, сочли это возможным.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В середине ноября президент Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах главы государства. Согласно им, выборы на территориях, где действует военное положение, могут проводиться, ЦИК имеет право установить «особенности подготовки и проведения выборов» там.

Глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что способ проведения голосования в регионах с военным положением будет отличаться от порядка в других субъектах.