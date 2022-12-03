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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Маск раскрыл часть документов по сокрытию Twitter статьи о сыне Байдена

Илон Маск раскрыл часть документов по сокрытию Twitter истории с письмами Хантера Байдена
Маск разместил ссылку на часть архива документов, опубликованных журналистом Мэттом Тэйбби. Из них следует, что Twitter принял «чрезвычайные меры», чтобы скрыть историю о связи Байденов с украинской энергокомпанией Burisma
Хантер и Джо Байдены
Хантер и Джо Байдены (Фото: Chris Kleponis / Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск разместил в своем профиле ссылку на внутренние документы соцсети, которые опубликовал журналист Мэтт Тэйбби. Они в том числе содержат информацию об истории с ноутбуком сына президента США Джо Байдена Хантера. Маск отметил, что часть фактов прошли перед публикацией двойную проверку.

Тэйбби назвал публикуемые материалы «Файлами Twitter». По словам журналиста, в соцсети с каждым годом росло число барьеров для распространения информации, хотя изначально Twitter задумывался как место, где таких препятствий не будет.

«К 2020 году запросы от связанных субъектов на удаление твитов стали обычным делом. Один руководитель писал другому: «Еще на рассмотрение от команды Байдена». Приходил ответ: «Обработано», — сказано в одном из твитов Тэйбби, который он подтверждает скрином из внутренней переписки компании. Она датирована 24 октября 2020-го, то есть события происходили незадолго до президентских выборов в США.

Как отметил журналист, «по распоряжению политической партии» удаляли публикации как обычных пользователей, так и знаменитостей. Запросы поступали не только от Демократической партии, но и от республиканцев, администрации президента Дональда Трампа в частности. Однако ориентация была скорее на демократов, указывает Тэйбби.

Поэтому, когда в октябре 2020-го появилась публикация New York Post о секретных электронных письмах, полученных с забытого в ремонте ноутбука Хантера Байдена, Twitter «предпринял чрезвычайные меры, чтобы скрыть [эту] историю».

В частности, соцсеть удаляла ссылки на нее, размещала предупреждения об их «небезопасности» и заблокировала их передачу напрямую через личные сообщения. Удаление истории объяснили тем, что она нарушала политику в отношении «взломанных материалов».

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Тэйбби указывает, что многие решения по этому вопросу принимало высшее руководство Twitter, но без ведома генерального директора Джека Дорси, который покинул компанию год назад.

В публикации New York Post говорилось, что Хантер Байден познакомил своего отца, тогда вице-президента США, с топ-менеджером украинской энергокомпании Burisma Вадимом Пожарским, а через год Джо Байден оказал давление на властей Украины, чтобы те вмешались в расследование деятельности компании и уволили генпрокурора. Сам Хантер был членом совета директоров Burisma.

Байден-старший утверждал, что «никогда не говорил с сыном о его зарубежных деловых отношениях». После публикации его соперник Трамп обвинил нынешнего президента США во лжи из-за этих слов.

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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