СМИ узнали о попытке США заставить Deutsche Telekom отказаться от Huawei

Американское правительство потребовало от Deutsche Telekom AG заменить оборудование Huawei. В противном случае власти могут не одобрить сделку компании на $26 млрд

Чиновники из правительства США оказывали давление на телекоммуникационный холдинг Deutsche Telekom AG, который владеет группой компаний T-Mobile, чтобы заставить его отказаться от использования сетевого оборудования китайской Huawei. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников агентства, чиновники говорили об опасениях, что Huawei контролируется властями КНР, а в ее оборудовании есть back door («черный ход» — дефект, который разработчик намеренно вносит в алгоритм и таким образом получает возможность несанкционированного доступа к операционной системе), что может привести к кибершпионажу.

Reuters поясняет, что требования со стороны властей США были высказаны во время оценки ​сделки на $26 млрд по покупке компанией T-Mobile своего американского конкурента — Sprint (принадлежит японской SoftBank Group). Перед этой сделкой Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) оценил влияние этой сделки на национальную безопасность.

T-Mobile и Sprint Corp. ожидают, что их слияние будет одобрено американскими властями на следующей неделе, так как их головные компании заявили о своей готовности ограничить использование оборудования Huawei, заявили собеседники агентства. Они подчеркнули, что переговоры двух компаний и правительства США еще не завершены и завершение сделки не гарантировано.

Ранее Nikkei, не уточняя источники информации, сообщил, что SoftBank готова в течение нескольких лет заменить сетевое оборудование 4G от Huawei оборудованием от Nokia и Ericsson, чтобы исключить возможную утечку информации. Nikkei отмечает, что это решение будет иметь серьезные последствия для работы SoftBank Group в Китае, так как ей принадлежит 29% китайского технологически гиганта Alibaba Group.

В Huawei заявили Reuters, что опасения из-за безопасности оборудования компании необоснованны. ​Sprint, T-Mobile, Deutsche Telekom, SoftBank и CFIUS отказались от комментариев.

1 декабря в Ванкувере задержали финансового директора компании Huawei: правоохранительные органы Канады подозревают 46-летнюю Мэн Ваньчжоу в попытке обойти американские торговые санкции против Ирана. Задержание прошло по запросу об экстрадиции, которую подала прокуратура Восточного округа Нью-Йорка. Позже суд постановил выпустить Мэн Ваньчжоу под залог до ее экстрадиции в США. Своей вины она не признала. В США финдиректору Huawei грозит до 30 лет лишения свободы.

В августе американский президент Дональд Трамп запретил чиновникам пользоваться гаджетами китайских компаний, в том числе Huawei, объяснив это тем, что компании передают информацию правительству Китая. ​