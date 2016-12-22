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Лукашенко сообщил об извинениях Путина и Назарбаева на саммите ЕврАзЭС
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Лукашенко сообщил об извинениях Путина и Назарбаева на саммите ЕврАзЭС
Политика, 16:07
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Лукашенко сообщил об извинениях Путина и Назарбаева на саммите ЕврАзЭС
На прошедшем саммите Евразийского экономического союза в ходе обсуждения цен на газ возникла «каша», в результате которой потом всем пришлось извиняться, заявил Александр Лукашенко. Он также опроверг, что приносил извинения Путину
Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / EPA / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя свой публичный спор с российским президентом Владимиром Путиным на прошедшем саммите Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) в Санкт-Петербурге, заявил, что на заседании возникла «каша», в результате которой всем участниками пришлось друг перед другом извиняться. Об этом сообщает «БелТА».

По словам белорусского лидера, в российских СМИ необъективно осветили произошедшее, в трансляции был якобы сделан неправильный акцент.

«[Российские СМИ] дают перепалку с Путиным в открытом эфире, а дальше — что Лукашенко пришлось извиняться перед Путиным за то, что он с ним вступил в разговор. Я бы ниже своего достоинства посчитал за это извиняться», — сказал Лукашенко на пресс-конференции в Минске.

Белорусский лидер отметил, что извинился только перед исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном за то, что нападал на него по разным причинам. А Путин, уверяет Лукашенко, вообще извинялся перед всеми.

«Там же такая каша была… Назарбаев начал извиняться. И это действительно было: мы извинялись друг перед другом на этом заседании. Но они же [в российских СМИ] тонко и специально подсунули эту информацию», — считает президент Белоруссии.

Лукашенко и Путин поспорили о ценах на газ
Экономика

Инцидент, интерпретацию которого дал Лукашенко, произошел 6 декабря на заседании высшего совета ЕврАзЭС. Белорусский лидер раскритиковал российские власти за цену, по которой продается газ Минску. Он сказал, что тариф «Газпрома» на транспортировку газа от Ямало-Ненецкого автономного округа для Белоруссии в среднем втрое выше, чем для российских потребителей. И привел как пример оптовую цену для Смоленской области, которая граничит с Белоруссией и платит $70 за 1 тыс. куб. м, тогда как для Минска установлено почти $130 за аналогичный объем.

В ответ на это Путин заявил, что Белоруссии пришлось бы платить под $200 за 1 тыс. куб. м, если бы она покупала газ по рыночной цене, например как Германия, которая отдает за тысячу кубометров по $250. Российский президент заметил, что уже в следующем году Белоруссия сможет покупать газ у Москвы по $127, назвав это большим преимуществом для наших союзников. Он предложил обсудить этот вопрос в закрытом режиме, однако Лукашенко продолжил выражать недовольство.

Лукашенко пообещал расставить точки над «i» на встрече с Путиным
Политика

Позже белорусский лидер сообщил о своем намерении встретиться с Путиным в конце декабря, чтобы «расставить все точки над i» перед Новым годом, а потом заявил, что извинился перед своим коллегой: «Удалось [обсудить] в такой нехорошей форме, что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение. Вам лучше не слышать этого».

Автор: Анна Трунина.
Теги: Александр Лукашенко , Белоруссия , Владимир Путин , цены на газ
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