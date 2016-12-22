Лукашенко и Путин поспорили о ценах на газ

Президент России Владимир Путин на саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко цены на газ, передает «Интерфакс».
Лукашенко заявил, что для белорусских потребителей газ стоит $130 за 1 тыс. куб. м, в то время как для россиян в соседней Смоленской области — $70. «Почти в два раза ниже. Простой вопрос — как конкурировать в этой ситуации?» — спросил он.
В ответ на это Путин сказал, что, если бы для Белоруссии была рыночная цена газа, она была бы под $200 за тыс. куб. м, а не $130. Путин предложил продолжить дискуссию позже в закрытом режиме.
В сентябре Лукашенко и Путин провели переговоры по телефону, в ходе которых, как заявил белорусский президент, стороны «окончательно решили вопрос» по расчетам за поставки нефти и газа.