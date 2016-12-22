Лукашенко пообещал расставить точки над «i» на встрече с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что через неделю планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «не войти с нерешенными проблемами в Новый год». Об этом он рассказал журналистам после заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Санкт-Петербурге, сообщает «РИА Новости».

По его словам, в 10–11 декабря российский вице-премьер Дмитрий Козак обсудит проблемные вопросы по налоговому маневру с белорусским коллегой Игорем Ляшенко, эти вопросы также рассмотрят 13 декабря на заседании союзного Совета министров под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева.

«А на следующей неделе мы встречаемся с президентом России. И расставим все точки над «i», чтобы нам в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в Новый год», — сказал Лукашенко.

Ранее Путин и Лукашенко поспорили о ценах на газ. Президент Белоруссии заявил, что для потребителей из его страны газ стоит $130 за 1 тыс. куб. м, тогда как россияне в Смоленской области за тот же объем платят $70. Путин в ответ сказал, что рыночная цена для Белоруссии составила бы $200 за 1 тыс. куб. м, и предложил продолжить дискуссию в закрытом режиме.