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Тереза Мэй предупредила о последствиях провала сделки по Brexit
Brexit, 10:44
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Тереза Мэй предупредила о последствиях провала сделки по Brexit
Провал голосования по плану Brexit, который Тереза Мэй согласовала с властями ЕС, может стоить ей кресла премьер-министра. Мэй предупреждает, что в случае ее ухода к власти может прийти близкий к социалистам Джереми Корбин
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Тереза Мэй в интервью изданию The Daily Mail предупредила, что провал голосования в палате общин по плану выхода из ЕС может привести к власти в Великобритании лидера оппозиции Джереми Корбина. Этого официальный Лондон позволить себе не может, утверждает она.

Если члены палаты общин не поддержат разработанный ею и согласованный в Брюсселе план по выходу из Европейского союза, Великобритания окажется «в поистине неизведанных водах», говорит Тереза Мэй. «Это означало бы серьезную угрозу создания ситуации неопределенности для страны, с реальным риском отказа от Brexit или ухода из Европейского союза без сделки», — подчеркнула она.

Ряд членов оппозиционной Лейбористской партии и ее лидер Джереми Корбин призывают объявить вотум недоверия Терезе Мэй, в случае, если ее план проиграет голосование. Это, отмечает Daily Mail, позволит им рассчитывать на успех в попытках добиться повторного референдума в Великобритании. Риск провала голосования по плану Терезы Мэй усугубляется тем, что среди тех, кто готов отдать свой голос против плана, есть немало представителей и партии премьера — Консервативной партии.

«У нас есть лидер оппозиции (Джереми Корбин. — РБК), который не думает ни о чем, кроме попыток провести всеобщие выборы, независимо от того, чего это будет стоить для страны. Как человек, который страстно заботится о своей родине и своей партии, я считаю, что Джереми Корбин, получивший власть, — это риск, на который мы не можем позволить себе пойти», — подчеркивает Тереза Мэй.

Для того чтобы голосование прошло успешно, Терезе Мэй необходимо привлечь голоса еще по меньшей мере ста депутатов — как из собственной партии, так и от лейбористов. Как писала The Telegraph, для этого Мэй может использовать несколько инструментов давления. В первую очередь ей предстоит убедить «бунтовщиков» среди возглавляемых ею консерваторов, что согласованный с Брюсселем план является наилучшим из возможных. Кроме того, раскол есть и в среде лейбористов — часть представителей оппозиционной партии, хотя и поддерживает более мягкий вариант Brexit, выступает против второго референдума в Великобритании. Они также могут стать резервом для Терезы Мэй, также как и прочие колеблющиеся в рядах обеих партий.

Противники плана Терезы Мэй указывают, что в соответствии с ним Великобритания останется зависима от ряда правил и принципов регулирования европейского законодательства. При этом Британия покинет европейское таможенное и рыболовецкое пространства. Подобный вариант считают недопустимым как сторонники радикального разрыва с ЕС, так и те, кто поддерживает мягкий выход из Европейского союза. В число противников плана Терезы Мэй входят и лейбористы, настаивающие на необходимости повторного референдума по Brexit.

Неопределенность вокруг голосования по плану Brexit в палате общин, утверждает The Daily Mail, делает предстоящую неделю «одной из самых важных в истории британской политики со времен Второй м​ировой войны».

СМИ узнали о планах Мэй перенести голосование в парламенте по Brexit
Политика

The Sunday Times со ссылкой на источники в британском правительстве ранее писала, что в воскресенье, 9 декабря, Тереза Мэй может объявить о переносе голосования из-за риска провала и последующей за этим угрозы ее ухода с поста премьер-министра. Вместо голосования, утверждала газета, Мэй может вновь направиться в Брюссель чтобы попытаться добиться более выгодных для Британии условий сделки, что укрепило бы позиции ее сторонников. В то же время Джейкоб Рис-Могг, один из наиболее последовательных сторонников «жесткого Brexit», в интервью Daily Mail указывает, что отказ от голосования может также привести к отставке Мэй. «Унижение, вызванное отказом от голосования, станет такой же причиной ее ухода, как и поражение во время голосования. Это ее политика, которая потерпела неудачу и за которую она несет ответственность», — подчеркивает он.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Тереза Мэй
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