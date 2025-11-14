 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Telegraph рассказал, по каким сценариям США могут свергнуть Мадуро

Существует три варианта, которые президент США Дональд Трамп может предпринять для свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро Венесуэле. Они основаны на примерах смены режима в других странах, таких как Иран и Ирак, пишет The Daily Telegraph.

Первый сценарий издание связывает с Панамой. В декабре 1989 года американские войска окружили посольство Ватикана в Панаме, где искал убежища генерал Мануэль Норьега. В итоге он сдался и был доставлен во Флориду для суда.

Этот план будет означать либо высадку морского десанта на пляжи в нескольких минутах ходьбы от столицы Венесуэлы Каракаса, либо использование вертолетов, говорится в материале.

Второй сценарий — использование дальнобойного оружия, как при бомбардировках Ирана, Йемена, Ирака и Сирии. Наиболее сопоставимый пример — удары 2011 года, использованные для свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи. Однако, в отличие от Ливии, в Венесуэле «нет оппозиционных деятелей, ожидающих прихода к власти», говорится в материале.

Третий вариант называется «Засылка шпионов». В качестве исторического примера Telegraph приводит операцию США и Британии против премьер-министра Ирана Мохаммада Мосаддыка в 1956 году. Соединенные Штаты уже разместили шпионов в Венесуэле, отмечают авторы статьи.

Однако, по их словам, любая операция «стала бы возвратом к периоду расцвета американских «банановых войн» XX века в Карибском бассейне» — это собирательное название серии военных акций США в отношении стран и территорий Центральной Америки и Карибского бассейна с 1898 по 1934 годы.

Материал дополняется

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Мадуро США Венесуэла свержение

