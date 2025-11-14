The Economist написал, когда ЕС скажет россиянам «мы вас всех пригласим»
Евросоюз снимет ограничения для путешественников из России после завершения российско-украинского конфликта, говорится в редакционной статье The Economist.
«Но, приношу извинения (некоторым) россиянам, любой другой исход выставит европейцев безнадежно наивными», — написал неназванный обозреватель издания. Он добавил, что когда конфликт закончится, «мы вас всех пригласим».
Материал The Economist посвящен ужесточению европейской визовой политики: с 8 ноября Еврокомиссия (ЕК) ограничила выдачу гражданам России многократных шенгенских виз в страны Европейского союза. Визы для однократных поездок продолжат выдавать.
Многократные визы, согласно позиции ЕК, должны выдаваться только четко определенным группам заявителей из России с «пониженным профилем риска»: близкие родственники граждан Европейского союза или граждан России, постоянно проживающих в странах ЕС, а также работники транспорта (моряки, водители грузовиков и автобусов, члены железнодорожных бригад), если поездки связаны с выполнением их профессиональных обязанностей.
«Воинствующая» глава европейской дипломатии Кая Каллас и другие восточноевропейские руководители ЕС требуют приравнять российских граждан к правительству, действия которого власти стран Европы осуждают, отмечается в статье. По версии таких должностных лиц, россияне должны разделить ответственность за происходящее.
С другой стороны, говорится в материале, еще недавно руководство Евросоюза призывало отделять простых россиян от правительства. «Почему бы не приветствовать [простых россиян] в Европе? Каждый рубль, потраченный в миланских бутиках, истощает ресурсы России», — сказано в статье. Однако, в итоге автор приходит к выводу, что если бы европейцы не ввели бы ограничения, они были бы «слишком наивными».
Комментируя ввод ограничений, Каллас говорила, что теперь к гражданам России, запрашивающим визу для поездки в ЕС, "будут применяться более строгие правила". "Поездки в ЕС и свободное перемещение по его территории — это привилегия, а не нечто само собой разумеющееся», — заявила Кая Каллас.
«Европейцы не забыли, как строить стены», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков когда стало известно о плане ввести ограничения. Россия готовит ответ на решение ЕС запретить выдачу россиянам мультивиз, заявляли в МИД России.
