 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

The Economist написал, когда ЕС скажет россиянам «мы вас всех пригласим»

Прекращение выдачи многократных шенгенских виз для россиян было несправедливым решением, но иначе европейцы выглядят чрезмерно наивными, пишет The Economist. Кремль констатировал, что в ЕС «не забыли, как строить стены»

Евросоюз снимет ограничения для путешественников из России после завершения российско-украинского конфликта, говорится в редакционной статье The Economist.

«Но, приношу извинения (некоторым) россиянам, любой другой исход выставит европейцев безнадежно наивными», — написал неназванный обозреватель издания. Он добавил, что когда конфликт закончится, «мы вас всех пригласим».

Материал The Economist посвящен ужесточению европейской визовой политики: с 8 ноября Еврокомиссия (ЕК) ограничила выдачу гражданам России многократных шенгенских виз в страны Европейского союза. Визы для однократных поездок продолжат выдавать.

Новые правила получения мультивиз в Евросоюз. Главное
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Многократные визы, согласно позиции ЕК, должны выдаваться только четко определенным группам заявителей из России с «пониженным профилем риска»: близкие родственники граждан Европейского союза или граждан России, постоянно проживающих в странах ЕС, а также работники транспорта (моряки, водители грузовиков и автобусов, члены железнодорожных бригад), если поездки связаны с выполнением их профессиональных обязанностей.

«Воинствующая» глава европейской дипломатии Кая Каллас и другие восточноевропейские руководители ЕС требуют приравнять российских граждан к правительству, действия которого власти стран Европы осуждают, отмечается в статье. По версии таких должностных лиц, россияне должны разделить ответственность за происходящее.

С другой стороны, говорится в материале, еще недавно руководство Евросоюза призывало отделять простых россиян от правительства. «Почему бы не приветствовать [простых россиян] в Европе? Каждый рубль, потраченный в миланских бутиках, истощает ресурсы России», — сказано в статье. Однако, в итоге автор приходит к выводу, что если бы европейцы не ввели бы ограничения, они были бы «слишком наивными».

Как запрет многократных шенгенских виз повлияет на поездки в ЕС
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Комментируя ввод ограничений, Каллас говорила, что теперь к гражданам России, запрашивающим визу для поездки в ЕС, "будут применяться более строгие правила". "Поездки в ЕС и свободное перемещение по его территории — это привилегия, а не нечто само собой разумеющееся», — заявила Кая Каллас.

«Европейцы не забыли, как строить стены», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков когда стало известно о плане ввести ограничения. Россия готовит ответ на решение ЕС запретить выдачу россиянам мультивиз, заявляли в МИД России.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз туризм шенгенские визы

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В Италии начали расследовать туризм с охотой на людей в Сараево
Политика
Tutu.ru назвал среднюю стоимость путешествия по России в этом году
Финансы
Какие документы нужны россиянам для отпуска за рубежом. Инфографика
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное Копье» Политика, 02:09
В Киеве прогремела серия взрывов Политика, 02:05
В Севастополе средства ПВО поразили семь целей Политика, 01:58
BBC извинилась перед Трампом, но отказалась выплачивать компенсацию Политика, 01:52
Число приостановивших полеты аэропортов возросло до семи Политика, 01:38
В Киевской области отработала ПВО Политика, 01:15
The Economist написал, когда ЕС скажет россиянам «мы вас всех пригласим» Политика, 01:09
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Дрон ударил по школе в центре Донецка Политика, 00:57
Прокуратура заявила об указаниях пытавшемуся поджечь кинотеатр в Москве Общество, 00:36
Мерц попросил Зеленского, чтобы молодые украинцы не ехали в Германию Политика, 00:36
Плавучей станции Tara запретили «прослушку» в российских водах Арктики Политика, 00:31
Компания Безоса запустила ракету с космическими аппаратами NASA на Марс Технологии и медиа, 00:22
В ТЦ «Авиапарк» подросток попытался поджечь зал кинотеатра Город, 00:15