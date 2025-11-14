The Economist написал, когда ЕС скажет россиянам «мы вас всех пригласим»

Прекращение выдачи многократных шенгенских виз для россиян было несправедливым решением, но иначе европейцы выглядят чрезмерно наивными, пишет The Economist. Кремль констатировал, что в ЕС «не забыли, как строить стены»

Евросоюз снимет ограничения для путешественников из России после завершения российско-украинского конфликта, говорится в редакционной статье The Economist.

«Но, приношу извинения (некоторым) россиянам, любой другой исход выставит европейцев безнадежно наивными», — написал неназванный обозреватель издания. Он добавил, что когда конфликт закончится, «мы вас всех пригласим».

Материал The Economist посвящен ужесточению европейской визовой политики: с 8 ноября Еврокомиссия (ЕК) ограничила выдачу гражданам России многократных шенгенских виз в страны Европейского союза. Визы для однократных поездок продолжат выдавать. Многократные визы, согласно позиции ЕК, должны выдаваться только четко определенным группам заявителей из России с «пониженным профилем риска»: близкие родственники граждан Европейского союза или граждан России, постоянно проживающих в странах ЕС, а также работники транспорта (моряки, водители грузовиков и автобусов, члены железнодорожных бригад), если поездки связаны с выполнением их профессиональных обязанностей.

«Воинствующая» глава европейской дипломатии Кая Каллас и другие восточноевропейские руководители ЕС требуют приравнять российских граждан к правительству, действия которого власти стран Европы осуждают, отмечается в статье. По версии таких должностных лиц, россияне должны разделить ответственность за происходящее.

С другой стороны, говорится в материале, еще недавно руководство Евросоюза призывало отделять простых россиян от правительства. «Почему бы не приветствовать [простых россиян] в Европе? Каждый рубль, потраченный в миланских бутиках, истощает ресурсы России», — сказано в статье. Однако, в итоге автор приходит к выводу, что если бы европейцы не ввели бы ограничения, они были бы «слишком наивными».

Комментируя ввод ограничений, Каллас говорила, что теперь к гражданам России, запрашивающим визу для поездки в ЕС, "будут применяться более строгие правила". "Поездки в ЕС и свободное перемещение по его территории — это привилегия, а не нечто само собой разумеющееся», — заявила Кая Каллас.

«Европейцы не забыли, как строить стены», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков когда стало известно о плане ввести ограничения. Россия готовит ответ на решение ЕС запретить выдачу россиянам мультивиз, заявляли в МИД России.