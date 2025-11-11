МИД анонсировал ответ на запрет выдачи новых мультивиз ЕС

На «любые недружественные шаги» последует «достойный ответ», но не обязательно зеркальный, заявил замглавы МИДа Любинский. ЕК ограничила выдачу мультивиз россиянам — теперь подавать заявление придется каждый раз перед поездкой

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Россия готовит ответ на решение ЕС запретить выдачу россиянам мультивиз, заявил замглавы МИД Дмитрий Любинский, сообщает «РИА Новости».

Он пообещал, что на «любые недружественные шаги» последует «достойный ответ», но не обязательно зеркальный.

«Поэтому мы спокойно анализируем, как эти меры будут работать на практике. И в зависимости от степени глубины творящегося визового безумия мы будем реагировать и выстраивать нашу линию», — пояснил Любинский.

На прошлой неделе ЕК ограничила выдачу новых многократных виз гражданам России — теперь подавать заявление придется каждый раз перед поездкой. «Это означает, что однократную визу все еще можно получить. Будет более строгий контроль. Но я не буду спекулировать на будущих решениях», — заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

Брюссель объяснил визовые ограничения ростом «миграционных и охранных рисков», связанных с российскими заявителями. Речь идет, в частности, об использовании миграции в военных целях, диверсии и потенциальном неправомерном использовании виз, объяснил Ламмерт.

В 2022 году было приостановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме для россиян. Это, по словам представителя ЕК, привело к значительному сокращению количества выданных российским гражданам шенгенских виз: если в 2019 году их было более 4 млн, то в 2023-м — около 500 тыс. Кроме того, Брюссель повысил стоимость визового сбора до €90, а срок рассмотрения заявления на визу увеличился с 10 до 15 дней.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о возможном ужесточении выдачи виз россиянам, заявлял, что «европейцы не забыли, как строить стены».

Кому могут выдавать мультивизы Многократные визы, согласно позиции ЕК, должны выдаваться только четко определенным группам заявителей из России с «пониженным профилем риска». В документе перечислены две основные категории таких заявителей: близкие родственники граждан Европейского союза или граждан России, постоянно проживающих в странах ЕС, — супруги (в том числе состоящие в зарегистрированном партнерстве), дети до 21 года и родители — им может быть выдана многократная виза сроком на один год, если ранее они получили и корректно использовали три визы в течение предыдущих двух лет;

работники транспорта (моряки, водители грузовиков и автобусов, члены железнодорожных бригад), если поездки связаны с выполнением их профессиональных обязанностей, — им может быть выдана многократная виза на девять месяцев при условии, что ранее они получили и корректно использовали две визы в течение предыдущих двух лет. В исключительных случаях, в обоснованных случаях, государства — члены ЕС также могут выдавать многократные шенгенские визы лицам, «прозрачность намерений которых не вызывает сомнений», указывал на брифинге Ламмерт. К ним относятся диссиденты, независимые журналисты, правозащитники и представители организаций гражданского общества, а также их близкие родственники, говорится в решении ЕК.