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Выборы президента России ,  
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Путин утвердил поправки в закон о выборах президента

Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента России
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Выборы президента России
Поправки, в частности, оговаривают проведение выборов на территориях, где объявлено военное положение, — сейчас это четыре новых региона. Выборы президента в России должны пройти в марте 2024 года
Фото: Zuma \ TAСС
Фото: Zuma \ TAСС

Президент Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в ФЗ «О выборах президента Российской Федерации», документ размещен на портале правовой информации.

Согласно ему:

  • выборы на территориях, где действует военное положение, могут проводиться, ЦИК имеет право установить «особенности подготовки и проведения выборов» там (военное положение объявлено в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях);
  • для назначения членом избиркома с правом совещательного голоса изменили ограничение в части наличия у него административного наказания — раньше оно действовало в течение года после вступления в законную силу решения суда, теперь — на срок наказания;
  • съемку фото и видео при голосовании могут проводить только лица, «имеющие право на ее осуществление». В воинских частях речь идет об аккредитованных сотрудниках СМИ, также нужно согласование с командирами;
  • если в агитационных мероприятиях участвует представитель партии — иноагент, то его выступление должно предваряться уведомлением об этом;
  • в помещении для голосования должны быть определены места для наблюдателей и представителей СМИ;
  • для участков голосования за границей временной период проведения выборов может быть изменен по решению руководства дипмиссии, если есть угроза жизни и здоровью граждан России.

Этот законопроект внесли в Думу чуть более месяца назад.

Президентские выборы в стране должны пройти в марте 2024 года. Их точная дата еще не назначена, это должен сделать парламент в декабре.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснял необходимость внесения поправок в закон о выборах тем, что сложилась «особенная ситуация», в том числе в новых регионах России, и это требует новых решений. При этом он подчеркивал, что выборы «приближаются и в любом случае состоятся».

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О своем выдвижении на выборы пока не заявлял никто из российских политиков, в том числе и действующий глава государства. Путин отмечал, что поговорит об этом после того, как голосование будет назначено.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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