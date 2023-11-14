Путин утвердил поправки в закон о выборах президента
Президент Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в ФЗ «О выборах президента Российской Федерации», документ размещен на портале правовой информации.
Согласно ему:
- выборы на территориях, где действует военное положение, могут проводиться, ЦИК имеет право установить «особенности подготовки и проведения выборов» там (военное положение объявлено в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях);
- для назначения членом избиркома с правом совещательного голоса изменили ограничение в части наличия у него административного наказания — раньше оно действовало в течение года после вступления в законную силу решения суда, теперь — на срок наказания;
- съемку фото и видео при голосовании могут проводить только лица, «имеющие право на ее осуществление». В воинских частях речь идет об аккредитованных сотрудниках СМИ, также нужно согласование с командирами;
- если в агитационных мероприятиях участвует представитель партии — иноагент, то его выступление должно предваряться уведомлением об этом;
- в помещении для голосования должны быть определены места для наблюдателей и представителей СМИ;
- для участков голосования за границей временной период проведения выборов может быть изменен по решению руководства дипмиссии, если есть угроза жизни и здоровью граждан России.
Этот законопроект внесли в Думу чуть более месяца назад.
Президентские выборы в стране должны пройти в марте 2024 года. Их точная дата еще не назначена, это должен сделать парламент в декабре.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснял необходимость внесения поправок в закон о выборах тем, что сложилась «особенная ситуация», в том числе в новых регионах России, и это требует новых решений. При этом он подчеркивал, что выборы «приближаются и в любом случае состоятся».
О своем выдвижении на выборы пока не заявлял никто из российских политиков, в том числе и действующий глава государства. Путин отмечал, что поговорит об этом после того, как голосование будет назначено.
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