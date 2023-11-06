Песков: Путин пока не делал заявлений про выдвижение на выборах 2024 года

Песков напомнил, что Путин пока не объявлял о выдвижении на выборах

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин пока не объявлял о выдвижении на новый срок, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал. Да и сама кампания официально еще не объявлялась», — подчеркнул он.

Таким образом Песков прокомментировал публикацию Reuters, в которой со ссылкой на источники говорилось, что Путин принял решение баллотироваться на выборах. По данным агентства, советники президента уже начали подготовку к предвыборной кампании.

Выборы президента должны состояться в марте 2024 года. В конце октября в Кремле отметили, что дата пока не назначена, но подчеркнули, что «они приближаются и в любом случае состоятся». В сентябре, когда Путина спросили о возможном выдвижении своей кандидатуры, он ответил, что поговорит об этом после того, как парламент назначит выборы (это должно произойти в конце года). Песков в интервью РБК отмечал, что если Путин будет переизбираться, то «реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе президенту никто составить не может».