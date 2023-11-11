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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области силы ПВО сбили четыре беспилотника

Брянский губернатор сообщил о четырех сбитых дронах в Стародубском округе
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника, пытавшихся совершить атаку в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

По его словам, дроны были уничтожены над Стародубским муниципальным округом. Никто не пострадал, разрушений нет, добавил Богомаз.

Накануне Брянская область вновь подверглась нескольким атакам со стороны Украины. Сначала под обстрел попало село Сушаны Климовского района. Губернатор Богомаз рассказал, что в результате взрывов повреждения получили несколько домовладений, но никто из местных жителей не пострадал.

Позже глава региона сообщил еще об одном обстреле: взрывы раздались в селе Ломаковка Стародубского муниципального округа, там были повреждены несколько домовладений и ЛЭП.

В тот же день Минобороны отчиталось, что средства ПВО около 15:00 мск сбили над Брянской областью украинский беспилотник.

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Александр Богомаз Брянская область беспилотники дроны ПВО
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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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